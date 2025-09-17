Hat hónappal az újdörögdi kézigránátos baleset után sincs gyanúsított az ügyben

Bár márciusban történt, még mindig nincsen gyanúsított az újdörögdi kézigránátos baleset ügyében.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Kanász-Nagy Máté írásbeli kérdésére azt válaszolta, hogy a balesettel kapcsolatos nyomozás továbbra is felderítési szakaszban van. Az ügyben jelenleg egyesített szakértői vélemény készül, aminek az előterjesztési határidejét a szakértő kérelmére meghosszabbították. További hosszabbításra azonban nincs lehetőség.

Nagy azt írta, hogy a tényállás megállapításához esetlegesen még szükséges eljárási cselekményeket a szakértői vélemény elkészülte után tudják meghatározni.

Az újdörögdi baleset március 21-én történt. A Miniszterelnökség egyik munkatársa mindkét kezét elvesztette, miután a tenyerében felrobbant egy kézigránát a kormánytisztviselők számára szervezett, Adaptív Védelem nevű gyakorlat közben. A balesetben megsérült a kiképző is, aki lágyrészsérüléseket és csonttörést szenvedett.

A balesettel kapcsolatos honvédségi vizsgálat júniusban zárult le. A jelentés alapján a felrobbant kézigránátot tartalmazó sorozatot 2022-es átvételekor és a baleset után is megvizsgálták, rendellenességet azonban nem találtak.