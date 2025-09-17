Idén is rekordot dönt a közmédia, soha ennyi pénzt még nem kaptak

Közzétette a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), második negyedéves jelentését, amiből kiderül, hogy az év első felében 80,3 milliárd forint állami támogatás érkezett a közmédiához – írja az Mfor.

Ez az éves támogatás időarányos része, 2025-ben ugyanis több mint 165 milliárdból gazdálkodhat a közmédia, ami a tavalyi, akkor szintén minden korábbinál nagyobb támogatásnak számító 140 milliárd forintnál is magasabb összeg.

Papp Dániel, az a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Az eddig megkapott 80,3 milliárdból egyelőre „csak” mintegy 69 milliárd forintot költöttek el, amiből 40 milliárd ment anyagjellegű kiadásokra, 14 milliárd pedig a bérekre. Jelentős béremelés történhetett a közmédiánál, ugyanis a lap emlékezetet: 2023. júniusban 2119 fő volt az átlagos statisztikai állományi létszám munkaviszonyban, és bérekre 12,1 milliárd forint ment el. A mostani adatok szerint 2086-an dolgoznak az MTVA-nál, és ez került 14 milliárdba.

A jelentős összeg a sportközvetítések jogaira mehet el az Mfor szerint. A kerékpár vébék 2031-ig tartó jogaiért 1,1 millió svájci frankot (mintegy 460 millió forint) fizetett ki a közmédia.