Idén is rekordot dönt a közmédia, soha ennyi pénzt még nem kaptak

Közzétette a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), második negyedéves jelentését, amiből kiderül, hogy az év első felében 80,3 milliárd forint állami támogatás érkezett a közmédiához – írja az Mfor.
Ez az éves támogatás időarányos része, 2025-ben ugyanis több mint 165 milliárdból gazdálkodhat a közmédia, ami a tavalyi, akkor szintén minden korábbinál nagyobb támogatásnak számító 140 milliárd forintnál is magasabb összeg.
Az eddig megkapott 80,3 milliárdból egyelőre „csak” mintegy 69 milliárd forintot költöttek el, amiből 40 milliárd ment anyagjellegű kiadásokra, 14 milliárd pedig a bérekre. Jelentős béremelés történhetett a közmédiánál, ugyanis a lap emlékezetet: 2023. júniusban 2119 fő volt az átlagos statisztikai állományi létszám munkaviszonyban, és bérekre 12,1 milliárd forint ment el. A mostani adatok szerint 2086-an dolgoznak az MTVA-nál, és ez került 14 milliárdba.
A jelentős összeg a sportközvetítések jogaira mehet el az Mfor szerint. A kerékpár vébék 2031-ig tartó jogaiért 1,1 millió svájci frankot (mintegy 460 millió forint) fizetett ki a közmédia.