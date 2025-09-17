Jair Bolsonaronak bőrrákja van

Veseproblémával került kórházba Jair Bolsonaro volt brazil elnök, akit puccskísérlet miatt 27 év börtönre ítéltek.

Bolsonaro szerdán elhagyta a kórházat, de orvosai bejelentették: a napokkal korábban történt mintavétel alapján megállapították, hogy a volt elnök pikkelyes sejt karcinómában szenved. A volt elnököt már vasárnap megműtötték, akkor nyolc elváltozást távolítottak el bőréről. Ezek közül a vizsgálatok két, bőrrákra utaló elváltozást azonosítottak.

Bolsonaro házi őrizetben, közvetlenül az ítélethirdetés előtt Fotó: SERGIO LIMA/AFP

Claudio Birolini orvos újságírók előtt kijelentette, hogy ez a fajta bőrrák súlyosabb következményekkel járhat. „Nem a legenyhébb, de nem is a legagresszívebb, de bőrrák” – mondta az orvos. Szerinte az elváltozások korai fázisban voltak és csak időszakos kontrollra van szükség, és jelenleg nincs szükség további kezelésre.

Az augusztus óta házi őrizetben tartott volt jobboldali elnököt (2019-2022) őrizet alatt szállították be kedden a brazíliavárosi DF Star magánklinikára rosszulléte miatt, és az éjszaka megfigyelés alatt tartották. (MTI, CNN)