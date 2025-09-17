Két lőfegyver játszotta a főszerepet Gulyás Gergely kormányinfóján, az egyik el is sült, a másik csak dudorodott

Fideszes kötelezettségeikre hivatkozva a szokásosnál rövidebb – egy és egynegyed órás – kormányinfót tartott szerda délután Gulyás Gergely Miniszterelnökség-miniszter és Vitályos Eszter szóvivő, a 444 és még néhány újság nem kérdezhetett. A főszerepet két lőfegyver játszotta, az egyik elsült, a másik csak dudorodott. Utóbbiról szívesebben beszélt a miniszter.

Ami elsült, az Szalay Bobrovniczky Kristóf testőréé volt, és annak ellenére csak most lett hír belőle, hogy az eset hónapokkal ezelőtt történt. Erről a következők derültek ki a kérdések és Gulyás válaszai jóvoltából:

a minisztert nem több, hanem csak két testőr kísérte el törökországi útjára;

a testőr a saját fegyverét sütötte el, magát lőtte meg, könnyebben sérült, azóta felépült, szolgálatba állt;

nem az előírások voltak rosszak, a testőr hibázott;

a honvédségi protokoll szerint jártak el, továbbra is alkalmasnak találták;

hogy ugyanaz-e a feladata, ami volt, nem tudni.

A másik lőfegyver Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnöké, a Tisza Párt szakpolitikusáé, aki egy korábbi videófelvétel szerint egy lakossági fórumon jelent meg így, ezt el is ismerte. Kormánypárti újságírók több kérdést tettek fel róla, megteremtve a kontextust, hogy Gulyás elmondhassa: ilyen körülmények között a fegyverviselés engedély esetén is jogszabálysértő, semmi sem indokolja. „A demokratikus viták kereteit nehéz stukkerrel meghatározni”, de a Tisza eleve előzi már a Demokratikus Koalíciót gyűlöletkeltésben, és egyébként az is kérdéses, hogy épelméjűek-e a politikusai, „elég csak ránézni a pártelnökre”.

Vitályos Eszter és Gulyás Gergely kormányinfózik 2025. szeptember 17-én Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Tiszás téma volt még az Orbán Viktor által Kötcsén bejelentett nemzeti konzultáció is, amiről konkrétumok is kiderültek: október elején indul (hogy mikor zárul, nem világos), első körben papíron, öt kérdés lesz (olyan nem, ami a 27 százalékos áfa mértékét firtatná), és nem a Magyar Péter-párt állítólagos (az elnök által számtalanszor cáfolt) elképzelései lesznek benne nevesítve („se folyókról, se pártokról nem lesz szó”), általában az szja-ról, társasági adóról, egykulcsos és progresszív adózásról, családi kedvezményekről, egyebekről mondhatnak valamit a kitöltők.

A Telex kérdései kapcsán polémia bontakozott ki újságíró és miniszter között a kiskorú lányok által Svédországban elkövetett – vagyis el nem követett – súlyos bűncselekmények számáról. Mint ismert, Orbán Viktor azt állította, Svédországban 280 kiskorú lányt tartóztattak le emberölés miatt, ám a valóság az, hogy a német Die Welt cikkében 280 erőszakos bűncselekményről volt szó, melyeknek csupán töredéke emberölés. A miniszter igyekezett elkerülni, hogy kimondja, a kormányfő tévedett (vagy hazudott, vagy csúsztatott), és amikor az esélyei erre elfogytak, megvonták a szót a kérdezőtől.

Volt még

Ismét vízummentesen utazhatnak a magyar állampolgárok, köztük a Magyarország határain kívül születtek is, az Egyesült Államokba – a Biden-adminisztráció szívből gyűlölte a magyar kormányt, de „visszatért a normalitás”.

Kettős adóztatás megszüntetése az USA és Magyarország között – folynak tárgyalások.

Az amerikaiak forszírozzák, hogy Magyarország mondjon le az orosz olajról – nem mond, ár és biztonság szempontjából nincs alternatíva.

Szőlő utcai gyermekotthon igazgatója – a nyomozás arra is kiterjed, hogyan maradhatott a helyén, ha tíz éve is felmerült, hogy lehetnek vele gondok, de hogy a vádak megalapozottak-e, még nem tudni, a hatóság bizonyítékokat gyűjt.

Otthon Start – gigászi az érdeklődés, 10 ezer hiteligénylésnél tartunk, mindenki jól jár, egyenként is, a nemzetgazdaság is (akkor is, ha van ingatlanár-emelkedés).

Sorsok Háza – jó szándékú kezdeményezés nem valósulhatott meg hosszú időn át belső viták miatt, azzal, hogy az MTK kapja az épületet, új fejezet kezdődhet.

Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatások – Gulyás Gergely olyan belső felmérést még nem látott, ami szerint ne a Fidesz nyerne egy „most vasárnapi” választást.

Lázár János fia miniszteri autóval utazott – Gulyás miniszter biztos benne, hogy Lázár miniszter minden jogszabályt minden esetben betart, de a konkrét esetről őt kell kérdezni.

Végezetül nyugdíjas olvasóink figyelmébe

Pénz áll a házhoz, az idei emelés végleges mértéke 4,8 százalék, novemberben és decemberben visszamenőleg 1,6 százaléknyi plusz érkezik, ez átlagosan 51 155 forintot jelent, novemberben 47 200 fut be, decemberben a többi.