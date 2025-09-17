Kórházba szállították Jair Bolsonarót

Jair Bolsonaro volt brazil elnököt kedden kórházba szállították, miután rosszul lett – írja a CNN.

Jair Bolsonaro 2025. február 18-án Brazíliavárosban.
Fotó: Ton Molina/NurPhoto via AFP

A politikus fiának tájékoztatása szerint apjának heves csuklásrohama és alacsony vérnyomása volt, és hányt is. Végül a büntetés-végrehajtás rendőrei kísérték a kórházba, akik az otthonát is őrzik. „Sürgős esetről volt szó” – írta Flavio Bolsonaro, aki arra kért mindekit, imádkozzon az apjáért. A volt first lady, Michelle Bolsonaro arról posztolt, hogy férje több vizsgálaton is átesett, és jelenleg infúziós kezelést kap. „Minden rendben lesz!” – üzente az Instagramon.

Bolsonarót korábban többször is kezelték kórházban, miután hét évvel ezelőtt egy kampányrendezvényen megkéselték. Egyelőre nem tudni, hogy mostani kórházi kezelése összefüggésben áll-e a korábbi támadás következményeivel. A CNN Brasil információi szerint Bolsonaro vasárnap szintén kórházban járt, ahol vizsgálatokat végeztek rajta, valamint eltávolították egyes bőrelváltozásait.

A volt brazil elnököt a múlt héten 27 évnyi börtönre ítélték azzal az indoklással, hogy katonai puccsot tervezett, és a dél-amerikai ország demokráciájának felszámolására törekedett. A 70 éves politikus következetesen tagadja bűnösségét. Elemző cikkünkben azt írtuk, az ítélet nemcsak a brazil köztársaság eddigi 135 évében történelmi, hanem az annál jóval nagyobb múltú, ma súlyos gondokkal küzdő globális demokrácia szempontjából is felbecsülhetetlen jelentőségű lehet.

külföld brazília michelle bolsonaro betegség jair bolsonaro flavio bolsonaro kórház
