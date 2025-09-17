Kórházba szállították Jair Bolsonarót

Jair Bolsonaro volt brazil elnököt kedden kórházba szállították, miután rosszul lett – írja a CNN.
A politikus fiának tájékoztatása szerint apjának heves csuklásrohama és alacsony vérnyomása volt, és hányt is. Végül a büntetés-végrehajtás rendőrei kísérték a kórházba, akik az otthonát is őrzik. „Sürgős esetről volt szó” – írta Flavio Bolsonaro, aki arra kért mindekit, imádkozzon az apjáért. A volt first lady, Michelle Bolsonaro arról posztolt, hogy férje több vizsgálaton is átesett, és jelenleg infúziós kezelést kap. „Minden rendben lesz!” – üzente az Instagramon.
Bolsonarót korábban többször is kezelték kórházban, miután hét évvel ezelőtt egy kampányrendezvényen megkéselték. Egyelőre nem tudni, hogy mostani kórházi kezelése összefüggésben áll-e a korábbi támadás következményeivel. A CNN Brasil információi szerint Bolsonaro vasárnap szintén kórházban járt, ahol vizsgálatokat végeztek rajta, valamint eltávolították egyes bőrelváltozásait.
A volt brazil elnököt a múlt héten 27 évnyi börtönre ítélték azzal az indoklással, hogy katonai puccsot tervezett, és a dél-amerikai ország demokráciájának felszámolására törekedett. A 70 éves politikus következetesen tagadja bűnösségét. Elemző cikkünkben azt írtuk, az ítélet nemcsak a brazil köztársaság eddigi 135 évében történelmi, hanem az annál jóval nagyobb múltú, ma súlyos gondokkal küzdő globális demokrácia szempontjából is felbecsülhetetlen jelentőségű lehet.
A bíróság szerint a közösségi média használatával megsértette a megelőző óvintézkedéseket.
Bolsonarót rendőrök őrizték, hogy ne próbáljon újra egy nagykövetségre menekülni, mint tavaly a magyarra. Az amerikai külügy igazságtalan boszorkányüldözésről beszél.
2023 január 8-án az történt Brazíliavárosban, ami szinte napra pontosan két évvel korábban Washingtonban. Az amerikaira kísértetiesen hasonlító brazil intézményrendszer azonban nem csak egy elfuserált puccskísérlet közkatonáit állította bíróság elé, hanem a főkolomposokat is.