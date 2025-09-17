Nem orosz drón, hanem lengyel vadászgép rakétája csapódhatott lakóházba a belarusz határnál

Nem orosz drón, hanem egy lengyel F-16-os vadászgép, a drónok elhárítására indított rakétája hibásodhatott meg, és az csapódhatott egy lakóházba – írja a lengyel Rzeczpospolita.

A múlt héten Lengyelországba berepülő orosz drónok közül 17 maradványait már begyűjtötték és kiderült róluk, hogy csalidrónok voltak, így nem tudtak károkat okozni. A belarusz határ közelében fekvő Wyryki Wola falu egyik lakóépülete mégis megsérült.

A lengyel lap állambiztonsági forrásokból úgy értesült, hogy a drónokat semlegesíteni próbáló F-16-os vadászgép egyik rakétája meghibásodott, célt tévesztett és ezért csapódott be a lakóházba. Az épület megsérült, de senki nem sérült meg.

A lublini ügyészség egyelőre „azonosítatlan repülő tárgyként” hivatkozik az épületbe csapódott tárgyra. Nem erősítették meg, hogy rakétáról lenne szó, a vizsgálatok még tartanak.

A megsérült ház a kelet-lengyelországi Wyryki-Wolában Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

„Ez egy AIM-120 AMRAAM levegő-levegő rakéta volt az F-16-osunkból, melynek repülés közben meghibásodott az irányító rendszere. Szerencsére nem robbant fel, mert a biztosítószerkezetek aktiválódtak” – mondta a lap egyik forrása. Egy három méter hosszú, 150 kilós rakétáról van szó.

Karol Nawrocki államfő hivatala a hírekre reagálva a kormánytól kért magyarázatot a történtekre. Donald Tusk miniszterelnök válaszolt a megkeresésre, de nem árulta el, mi csapodótt be a lakóházba. Annyit mondott, hogy a lakóház megrongálódásáért a felelősség a drónokkal elkövetett provokáció végrehajtóit, azaz kizárólag az oroszokat terheli. Tusk azt is hozzátette, hogy az illetékes hatóságok mindenkit tájékoztatni fognak, amint a vizsgálatok befejeződtek.

A múlt heti dróntámadásról, annak hátteréről és lehetséges következményeiről itt olvashat.