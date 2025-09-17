Nyolc év alatt majdnem 3 milliárdos veszteséget termelt Köves Slomóék vágóhídja

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

150 millió forintos veszteséggel zárta a 2024-es évet Quality Poultry, az EMIH csengelei kóser vágóhídját üzemeltető cég – írja a 24 a vállalat éves beszámolója alapján.

Az előző évben még 715 milliós volt a mínusz, ez tehát előrelépésnek tekinthető, de 2017 óta minden évben veszteséges volt a vágóhíd, összesen már mintegy 2,9 milliárd mínuszt halmozott fel a Quality Poultry. Tavaly viszont nőttek a bevételek is, a 2023-as 80 millió forintról 1,2 milliárdra.

Köves Slomó
Fotó: PETER KOHALMI/AFP

A vágóhíd beindítása összesen 2,8 milliárd forintos beruházás volt, ezt az állami 400 millió forint vissza nem térítendő támogatással, az állami Exim pedig 1,75 milliárdos hitellel segítette.

Koves Slomó, a vágóhidat tulajdonló EMIH vezetője egy idei interjúját is idézi a lap. Ebben Köves a gyakori madárinfluenzákkal indokolta a vágóhíd veszteségét, amit azzal próbálnak elkerülni hogy csirkékkel bővítik a portfóliót. 2024-re minimális veszteséget, 2025-re pedig már nyereséget várt.

Ugyanakkor augusztusban derült ki, hogy 2025 sem mehet olyan jól, mert a vágóhíd libákkal kezdte törleszteni adósságait.

gazdaság csengele emih köves slomó Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vágóhíd quality poultry kft.
Kapcsolódó cikkek

Libákkal törleszti százmilliós adósságát Köves Slomóék kóser vágóhídja

Nem minden beszállító örül annak, hogy pénz helyett kislibákat kap.

Székely Sarolta
gazdaság