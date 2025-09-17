Nyolc év alatt majdnem 3 milliárdos veszteséget termelt Köves Slomóék vágóhídja

150 millió forintos veszteséggel zárta a 2024-es évet Quality Poultry, az EMIH csengelei kóser vágóhídját üzemeltető cég – írja a 24 a vállalat éves beszámolója alapján.

Az előző évben még 715 milliós volt a mínusz, ez tehát előrelépésnek tekinthető, de 2017 óta minden évben veszteséges volt a vágóhíd, összesen már mintegy 2,9 milliárd mínuszt halmozott fel a Quality Poultry. Tavaly viszont nőttek a bevételek is, a 2023-as 80 millió forintról 1,2 milliárdra.

Köves Slomó Fotó: PETER KOHALMI/AFP

A vágóhíd beindítása összesen 2,8 milliárd forintos beruházás volt, ezt az állami 400 millió forint vissza nem térítendő támogatással, az állami Exim pedig 1,75 milliárdos hitellel segítette.

Koves Slomó, a vágóhidat tulajdonló EMIH vezetője egy idei interjúját is idézi a lap. Ebben Köves a gyakori madárinfluenzákkal indokolta a vágóhíd veszteségét, amit azzal próbálnak elkerülni hogy csirkékkel bővítik a portfóliót. 2024-re minimális veszteséget, 2025-re pedig már nyereséget várt.

Ugyanakkor augusztusban derült ki, hogy 2025 sem mehet olyan jól, mert a vágóhíd libákkal kezdte törleszteni adósságait.