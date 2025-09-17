Orosz sírásók, ittas hollandusok

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb cikkeivel. A többi hírlevelünkre itt lehet feliratkozni.
Józsefváros legszegényebb részén mások mellett a Fideszből egy hónapja kiugrott független küzd a fideszes jelölttel az önkormányzati posztért. Valójában a mandátum a Fidesz és a Kutyapárt között dőlhet el. A másik független megjárta a DK-t és a Szolidaritást, indulása a Fidesznek kedvez.
Ismeretlen tettesek lerombolták az orosz nagykövetséggel szemben található Alekszej Navalnij-emlékhelyet. Terézváros állandó emlékhelyet javasol, amivel Karácsony Gergely is egyetért. A kormánymédia Orbán Viktorral karöltve kezdett terjeszteni egy fotót, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz a feltételezések szerint egy pisztolytáskával az oldalán tart lakossági fórumot. A Tisza politikusa azt mondta, van fegyvertartási engedélye, de manapság már nem hord fegyvert.
A Direkt36 hosszú cikkben foglalkozott Gyurcsány Ferenc politikai összeomlásával, ebből kiderült az is, hogy a DK volt elnöke évek óta viszonyt folytatott a párt egyik munkatársával. Dobrev Klára a cikket saját személye elleni, nőellenes támadásként értelmezte, mondván, ha már a teljesítményével nem, akkor a magánéletével támadják.
Két napra kibérelte a hétvégén a Hungexpo területét Mészáros Lőrinc, hogy óriási eszem-iszommal, mindenféle játékokkal és koncertekkel szórakoztassa a cégcsoportja 25-30 ezer dolgozóját. Orbán egyik lánya villát vett Orbán másik lányának egyik fontos emberétől.
Az egyházak bőkezű támogatása és a vallásos retorika jóval többről szól, mint a hívők szavazatának behúzása, állítja Alexander Faludy teológus, újságíró. A Fidesz hatékonyan használja a vallást nemzetközi kapcsolatainak ápolásában az Egyesült Államoktól kezdve Oroszországon át Törökországig.
Hét pontban emeltek vádat Charlie Kirk gyilkosával szemben Utah államban, a bíró halálbüntetést kért a 22 éves Tyler Robinsonra. A bíróság ejtette a terrorizmus vádját Luigi Mangione ellen Brian Thompson egészségbiztosítási cégvezető 2024. decemberi meggyilkolása kapcsán, ettől függetlenül a férfira valószínűleg életfogytiglani börtönbüntetés vár. Az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekményekben való bűnrészesség és hamis információk közlése miatt emeltek vádat Călin Georgescu volt román elnökjelölt ellen.
A darts végső soron kocsmasport, és mint Amszterdamban is kiderült, szépen megőrizte a maga eredeti velejét. Helyszíni beszámoló a nagyszerű Michael van Gerwen újjászületéséről és hét jó kis meccsről, Littlerrel, Price-szal, Rockkal és más ufókkal.
Egy orosz krematórium csapata is elindult a magyar sírásóversenyen, de az utolsó helyen végeztek. Halász Bence bronzérmet szerzett a kalapácsvetés keddi döntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. Tizenöt NB II.-es klub nehezményezi, hogy az MLSZ a cigányozást áttette a rasszista kategóriába. Folytatódott az MLSZ és Kubatov Gábor csörtéje.
Szerinte a XVIII. kerületi lakosok tudják, mit tett Dél-Pestért.
Csak pár növény maradt a helyszínen.
Miután ismeretlenek lerombolták a civilek által emelt emlékhelyet.
Amióta a Tisza fokozott védelmet tud biztosítani neki, nem jár önvédelmi fegyverrel.
A viszony nyílt titok volt a pártban.
Maga Dobrev dobta be a magánéleti szálat az ügyben, amikor májusban a volt férje helyett ő jelentette be, hogy Gyurcsány teljesen visszavonul a politikától.
Hadházy Ákos szerint 4-500 millió forintba is fájhat egy ilyen hűvösvölgyi házikó.
„És meg tudom nektek mutatni, hogy mivel is jár a háború.”
De nem azért, mert Trump jó fej, hanem mert megtettük a szükséges biztonsági lépéseket.
Hét pontban emeltek vádat Tyler Robinsonnal szemben.
A bíró szerint az ügyészek nem tudták bizonyítani, hogy terrorizmus történt.
Alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekményekben való bűnrészesség és hamis információk közlése a vád.
Szerhij Kuznyecovot ügyvédje a semmítőszékhez fordul, mivel a határozat szerinte alaptalan.
Miután az izraeliek hétfőről keddre virradó éjjel intenzív légicsapásokkal támadták Gázavárost.
A novoszibirszki Artyom Gorbikov és Szergej Jakusin a 21. helyen végzett a szekszárdi versenyen, „nehéz talajon és rekkenő hőségben” kellett helytállniuk. Külföldi lapok beszámoltak a szereplésükről, a magyaroknál ez nem volt lényeges szempont.
A korábban favoritnak kikiáltott Halásznak nem volt esélye, az olimpiai bajnok és vb-címvédő Ethan Katzberg világbajnoki rekorddal nyert Tokióban.
Eddig csak az obszcén kategóriában volt.
„Kubatov Gábornak ezt a vitát ma nem a szövetséggel, hanem a magyar kormánnyal kellene lefolytatnia.”