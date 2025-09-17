Putyin destabilizálni akarja a Nyugatot – mondta a német kancellár

Vlagyimir Putyin orosz elnök már régóta feszegeti a határokat, figyelmeztetett Friedrich Merz német kancellár szerdán a Bundestagban. Úgy vélte, súlyos következményei lennének annak, ha Ukrajnára egy Oroszország által diktált békét erőltetnének, mert ez csak bátorítaná Putyint, hogy „megtalálja a következő (megtámadandó) célpontját”. A kancellár azzal vádolta az orosz elnököt, hogy destabilizálni akarja a Nyugatot támadásokkal és szabotázsakciókkal.

„Putyin régóta feszegeti a határokat. Szabotál, kémkedik, gyilkol és bizonytalanságot próbál kelteni” – jelentette ki a kancellár. Példaként romániai és a múlt heti lengyelországi incidenseket említette. Az utóbbiban orosz drónok megsértették a lengyel légteret, és első ízben lőttek le orosz drónt a megsértett ország területe fölött. Merz szerint Moszkva destabilizálni akarja Németország társadalmát is, de ezt a német kormány nem fogja megengedni – szögezte le. A kancellár kiemelte: Németország éppen ezért növeli ellenálló- és védelmi képességeit.

Friedrich Merz Fotó: Florian Gaertner/dpa Picture-Alliance via AFP

Oroszország csak Amerikával tárgyal, Európát kizárnák

„Nem lehetnek ott az európai országok az Ukrajnáról szóló tárgyalásokon, mert ellenségesek Oroszországgal szemben – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a konfliktus rendezéséről szerdán Moszkvában megrendezett nagyköveti kerekasztal-megbeszélésen.

„Európa nyilvánvalóan arra törekszik, meglehetősen szemérmetlenül, hogy helyet harcoljon ki magának a tárgyalóasztalnál, bár az általa vallott álláspont – a revansizmus és Oroszország stratégiai legyőzése – miatt természetesen nincs keresnivalója a tárgyalóasztalnál” - mondta.

Lavrov szerint Kijev igyekszik elszabotálni Washington konfliktusmegoldási stratégiáját, amely a kiváltó okok felismerésén és megszüntetésén alapul, emellett pedig Ukrajna és Európa arról próbálja meggyőzni Donald Trump amerikai elnököt, hogy hagyjon fel a béketeremtő erőfeszítéseivel. A külügyminiszter szerint Ukrajna elutasítja az alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozó eredményeinek Steve Witkoff, fehérházi különmegbízottja által adott értékelését.

Szergej LAvrov Fotó: UZBEKISTAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu via AFP

Lavrov hangsúlyozta, hogy Moszkva ragaszkodik az olyan biztonsági garanciák elfogadásához, amelyek megfelelnek a Nyugat korábbi, nemzetközi dokumentumokban rögzített kötelezettségvállalásainak. A moszkvai diplomácia vezetője azt mondta, hogy orosz hadsereg sosem mért csapást a békés lakosságra és a polgári infrastruktúrára.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes azt mondta, hogy Oroszország és az Egyesült Államok különböző csatornákon rendszeres kapcsolatban áll egymással. Szerinte azonban szabotálják az elindult párbeszéd alapján létrejövő megállapodások megszületését. Lelepleződött „annak, az eurobürokrácia és számos befolyásos európai főváros által követett a vonalnak a lényege, amely teljesen elutasítja a rendezésre irányuló bármilyen szándékot” – mondta a diplomata.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az európai uniós szankciókról azt mondta, az EU-„tévesen azt feltételezik, hogy a szankciós politika folytatása befolyásolhatja az Oroszországi Föderáció politikáját”. Szerinte azonban az elmúlt három évben elfogadott 18 korábbi szankciós csomag „egyértelműen bizonyította”, hogy Oroszország „nem érzékeny ezekre a szankciókra”. (MTI, Reuters)