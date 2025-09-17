Újabb posztban állt bele a svéd miniszterelnökbe Orbán Viktor

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Együtt érzünk a svéd néppel – csapdába estek a zűrzavarban, miközben vezetőik azzal töltik az idejüket, hogy másokra mutogatnak” – írta Orbán Viktor az X-en. A bejegyzésben a miniszterelnök a két ország 2024-es bűnözési statisztikáit hasonlítja össze. Azt, hogy az adatok mennyire pontosak, nem tudni.

Forrás

„A svéd miniszterelnök beismerte: »Teljességgel nyilvánvaló, hogy nincs ellenőrzésünk ezen erőszakhullám felett.« A rend és a jog összeomlóban van, mégis kioktatnak bennünket a jogállamiságról.Ez a káosz nem válhat Európa jövőjévé – népeink ennél jobbat érdemelnek!” – írta Orbán.

Orbán és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök üzengetése azután kezdődött, hogy a magyar miniszterelnök feltöltött az X-re egy részletet a Harcosok Klubja hétvégi edzőtáborában mondott beszédéből. Ebben azt állította, hogy Svédországban a bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak gyilkosként, az országban pedig több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért. Kristersson felháborító hazugságnak nevezte Orbán állításait. Emellett azt írta, hogy a magyar miniszterelnök szétrombolja a jogállamiságot.

Ulf Kristersson és Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Orbán letartóztatásokról szóló állítása nem volt igaz, már csak azért sem, mert Svédországban összesen 92 emberölés történt 2024-ben, és ezeknek is csak töredékét követték el nők. Az üzengetésbe Rétvári Bence belügyi államtitkár is beszállt.

külföld harcosok klubja ulf kristersson rétvári bence svédország bűnügyi statisztika üzengetés orbán viktor
Kapcsolódó cikkek

Orbán szerint Svédország összeomlik és kijelentkezett a civilizációból, a svéd miniszterelnök szerint hazudik

Orbán szerint 280 fiatal lányt tartóztattak le Svédországban emberölésért tavaly. A svéd bűnügyi adatok nem éppen ezt mutatják.

Inkei Bence
külföld

Rétvári Bence: A svéd miniszterelnök jobban tenné, ha előbb meghallgatná saját rendőrkapitányát, mielőtt magas lóról kioktat másokat

A belügyi államtitkár is beszállt Orbán Viktor és Ulf Kristersson üzengetésébe.

Molnár Kristóf
POLITIKA