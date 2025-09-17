Valaki megint elvitte a virágokat a Navalnij-emlékhelyről

Miután ideiglenesen helyreállították, szerda reggelre valaki ismét eltüntette a virágokat és a kirakott képet a kisföldalatti bejáratánál lévő budapesti Alekszej Navalnij-emlékhelyről – írja a Telex.

A Navalnij-emlékhely keddi állapota, azóta már a virágok sincsenek itt. Fotó: Kovács Bendegúz/444

Kedden számoltunk be arról, hogy ledózerolták az orosz nagykövetséggel szemben található Navalnij-emlékhelyet. Az emlékhelyet 2024. február 16-án, Navalnij halálának napján hoztak létre civilek, akik rendszeresen összegyűltek a helyszínen, hogy tiltakozzanak Vlagyimir Putyin rezsimje ellen, és emlékezzenek a rendszer bebörtönzött áldozataira.

Oláh János, az MKKP politikusa délután megpróbálta helyreállítani az emlékművet, egy Navalnij-képet és virágcsokrot helyezett ki. Viszont ezt szerdára valaki szintén eltüntette.

Soproni Tamás, Terézváros polgármestere a Facebookon azt írta, állandó Navalnij-emlékhely létrehozását javasolja. „Bizonyítani fogjuk, nem lehet eltüntetni azt, ami Navalnij öröksége” – írta. Karácsony Gergely főpolgármester a 444-nek azt írta, ő is támogatja, hogy „az orosz nagykövetség épületének közelében létesüljön állandó emlékhely a főváros és a kerület együttműködésében Alekszej Navalnij emlékére”.

Azt a főváros nem tudta megmondani, hogy mi történt a spontán emlékhellyel, de az a közterületi kamerák felvételei alapján kideríthető. Mint írták, a főváros, a cégei kezelésében lévő kamerák vonatkozó felvételeit szükség esetén a rendőrség rendelkezésére bocsájtja.