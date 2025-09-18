A teljes állami tévés reklámköltés 58 százaléka landolt a TV2-nél

Miután Magyar Péter a napokban azt állította, hogy „évente 30–40 milliárd közpénzt égetnek el a TV2-n, hogy legyen miből megfizetni a Gönczi Gáborok és a »sokat látott szakértők« hazugságait reggel, délben és este”, a Media1 adatokat kért, sőt, kapott is a TV2-től.

Mint írják, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete és a Magyar Reklámszövetség minden évben közzéteszi a televíziós reklámbevételek összesítését, ami alapján 2024-ben a teljes állami reklámköltés a magyar tévés piacon 7,3 milliárd forint volt. A TV2 a lap megkeresésére elmondta, hogy ők ebből 4,2 milliárd forintot kaptak.

„A TV2 Média Csoport határozottan visszautasítja Magyar Péter állítását, mely szerint »évente 30–40 milliárd közpénzt égetnek el a TV2-n«. A MEME által közzétett hivatalos adatok szerint a teljes állami televíziós reklámköltés 2024-ben 7,3 milliárd forint volt. Ez az összeg az összes hazai televíziós szereplőre vonatkozik, a TV2 Csoport részesedése ebből az összegből 4,2 milliárd forint volt.”

A konkurens RTL egyébként 2024-ben nettó 2 milliárd 2 millió 873 ezer forint állami reklámbevételt mutatott ki, ami az összköltés 27 százaléka. A fennmaradó 16 százalékon osztozkodnak a többiek, köztük az ATV is.