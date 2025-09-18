Bár Orbán azt állította, valójában nem az MLSZ szokta intézni a miniszterelnök magánrepülőzéseit a külföldi focimeccsekre

utazás
Miután az elmúlt években állítottak már mindenfélét arról, hogy Orbán Viktor hova és miért jár állandóan magánrepülőgéppel, közérdekű adatigényléssel fordultunk a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, hogy megtudjuk, „2010. június 1. és 2025. szeptember 10. között

  • hány alkalommal,
  • milyen utazásokra (indulási és érkezési település, ill. esemény megnevezése),
  • mekkora összegért

biztosítottak repülőjegyet magántulajdonú repülőgépekre Orbán Viktor miniszterelnök számára”.

Orbán ugyanis a legutóbbi, titkos dublini magánrepülőzéséről az Ötmédiának adott interjújában a magyar futballválogatott külföldi focimeccseire történő magángépes kiutazásairól azt mondta: „Az én utamat ilyenkor a magyar állam fizeti, mert az MLSZ meghívására megyek, és akkor kifizeti a magyar kormány ezt az MLSZ, azt hiszem, az MLSZ-nek. Így történik ezzel. Ez azért történik így, mert miután a parlament ezt végigvitatta, mint egy nagy ügyet, és határozatot hozott, hogy hogyan kell kezelni az ilyen helyzeteket, abból ez következik. Tehát azért van így, mert én betartom azt, amit egyébként a parlament döntött.”

(Egyébként – ahogy arra Kálmán Olga felhívta a figyelmet – a parlament mentelmi bizottsága a hivatkozott 2018-as állásfoglalásában egy szóval sem tért ki arra, hogy az államnak kellene fizetnie a miniszterelnök magángépes utazását. Az ellenzéki képviselők kezdeményezésére vizsgálták volna, hogy Orbánnak fel kell-e tüntetnie a vagyonnyilatkozatában az ajándékként kapott magánrepülős útjait, de a bizottság kormánypárti képviselői elutasították a vagyonosodási vizsgálatot, mondván: „nem tekinthető ajándéknak egy olyan sportrendezvényre szóló út, amelyen magyarok vagy Magyarország is részt vesz”. A bizottság szerint a kormányfőnek amúgy is csak a képviselői megbízatásával összefüggésben kapott ajándékokat kell feltüntetnie a vagyonnyilatkozatában.)

Orbán Viktor magángéppel érkezik haza a magyar válogatott dublini mérkőzéséről 2025. szeptember 8-án
Fotó: Németh Dániel/444

Az MLSZ-től Vági Márton főtitkár válaszolt:

„Az Ön által megjelölt időszakban nem volt olyan, a Magyar Labdarúgó Szövetség által finanszírozott utazás, amilyenre az Ön kérdése irányult.

Erre tekintettel az Ön által feltett kérdésekre vonatkozóan a Magyar Labdarúgó Szövetség nem rendelkezik adatokkal.”

Miután Orbán azt mondta, a kormány szokta kifizetni a jegyét, közérdekű adatigényléssel fordultunk az összes minisztériumhoz, hogy kiderüljön, 2010 óta hányszor és mennyiért reptették magánrepülőgéppel a miniszterelnököt. Erre a válaszra még várunk.

utazás vági márton magyar labdarúgó szövetség magángép magángépezés közérdekű adatigénylés magánrepülőgép orbán viktor mlsz
