Charlie Kirk özvegye veszi át a helyét az általa alapított mozgalom élén

Erika Kirk, a múlt héten meggyilkolt Charlie Kirk özvegye veszi át a helyét az általa alapított politikai mozgalom, a Turning Point USA élén – derül ki az izgatótanács közleményéből. Erika Kirk a mozgalom vezetőségének egyhangú támogatását élvezi, az igazgatótanács a közleményben arról írt, Charlie Kirk még életében azt kérte tőlük, ha bármi történne vele, a feleségét tegyék meg a mozgalom vezérigazgatójának és az igazgatótanács elnökének.

A Turning Point USA fiatal szavazókat próbál megnyerni a jobboldalnak, itt írtunk erről és Kirkről is bővebben. Nagy kérdés, hogy az alapvetően Kirk karizmájára és kapcsolataira épülő mozgalom mit kezd magával a halála után.

Erika és Charlie Kirk Fotó: SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP

Az érdeklődés a Turning Point USA iránt megugrott a merénylet hatására. A szervezetnek jelenleg körülbelül 900 hivatalos egyetemi és 1200 középiskolai tagszervezete van. Andrew Kolvet, a csoport szóvivője kedden azt mondta, hogy a Turning Point több mint 54 ezer megkeresést kapott új tagszervezetek létrehozására Kirk halála óta.

Charlie Kirk gyászszertartása vasárnap lesz Arizonában, egy 60 ezer ember befogadására képes stadionban. A megemlékezésen beszédet mond J. D. Vance alelnök és Donald Trump is. Kirk gyilkosa letartóztatásban van, az ügyész halálbüntetés kiszabását kéri. (Axios)