Donald Trump terrorszervezetté nyilvánította az antifát

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy „jelentős terrorszervezetként” kívánja címkézni az antifa mozgalmat. Mindez egy reakció a konzervatív aktivista, Charlie Kirk meggyilkolása nyomán kialakult feszültségekre. Az antifa („antifasiszták” rövidítése) gyűjtőfogalom a szélsőbaloldali militáns csoportokra, amelyek a neonácikat és a fehér felsőbbrendűeket ellenzik tüntetéseken és különböző rendezvényeken. Trump régóta bírálja az antifát, de szerdán – amikor állami látogatáson járt az Egyesült Királyságban – közösségi bejegyzésében tovább erősítette támadásait.

„Örömmel tájékoztatom hazafias amerikai polgártársaimat, hogy az ANTIFÁT, A BETEG, VESZÉLYES, RADIKÁLIS BALOLDALI KATASZTRÓFÁT, JELENTŐS TERRORSZERVEZETNEK NYILVÁNÍTOM” – írta Trump az saját közösségi oldalán – „Emellett nyomatékosan javasolni fogom, hogy az ANTIFA finanszírozóit a legmagasabb jogi normák szerint vizsgálják ki.”

Tavalyi antifa tüntetés Portlandben: A fehér felsőbbrendűség terrorizmus Fotó: STEPHANIE KEITH/AFP

Trump korábban is ígéretet tett arra, hogy terrorszervezetté nyilvánítja az antifát, de soha nem részletezte, hogyan hajtaná végre a szankciót. Hasonló fenyegetést tett 2020-ban is, a George Floyd halálát követő országos tiltakozások idején. Nem világos, hogy az elnöknek van-e jogi eszköze terrorszervezetté nyilvánítani az antifát. Christopher Wray, az FBI korábbi igazgatója egy 2020-as kongresszusi meghallgatáson kijelentette, hogy az antifa inkább „egy mozgalom vagy ideológia”, nem pedig szervezet.

Trump a „radikális baloldalt” hibáztatja Kirk meggyilkolásáért, aki a Turning Point USA alapítója volt, és egy utahi egyetemi rendezvényen halt meg. Egy 22 éves férfi ellen vádat emeltek gyilkosság miatt; az ügyészség szerint sms-ben ismerte be, hogy Kirk „gyűlölködő nézetei miatt” lőtte le, bár pontos indítékát nem hozták nyilvánosságra.

(Politico)