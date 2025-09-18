Egymillióra büntették a Metropolt, amiért az utcán szembejövő miniszoknyás nők fotózására buzdított

„A Médiatanács megállapította, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. a Metropol elnevezésű nyomtatott sajtótermék 2025. június 4-i lapszámában megjelent »Fotózza le, küldje be!« című médiatartalom közzétételével egy alkalommal megsértette a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket, emiatt a médiatartalom-szolgáltatót egymillió forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte. A közleményt a Metropolnak öt egymást követő lapszámban kell megjelentetnie” – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

A kormányközeli, ingyenes Metropolban még júniusban jelent meg pár, olvasók által készített lesifotó miniszoknyás, rövidnadrágos nők lábáról. A képeket tömegközlekedésen és köztereken fotóztak, feltehetően az érintettek engedélye nélkül. A képek a lap „Fotózza le és küldje be!” című rovatában jelentek meg, az ott olvasható felhívásban úgy fogalmaztak: „Meghökkentő vagy bosszantó dolgot látott az utcán? (...) Küldje el nekünk...”, és hozzátették: „a legjobbakat pedig megjelentetjük”.

Az NMHH közölte, hogy megbírságolták a Rádió 1-et is, amiért „2025. február 4-én reggel 6 órától sugárzott Balázsék című műsorszámban a műsorvezetők egy idős emberek szereplésével készülő, társkereső valóságshow kapcsán a nyugdíjasokat gúnyolták”. Arra jutottak, hogy a Balázsék című műsor február 5-én is megsértette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi rendelkezést, emiatt a rádiót 2 millió 400 ezer forintra bírságolták, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig százezer forint bírságot róttak ki.