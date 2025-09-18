Előkerültek a szekrényből az 50 évvel ezelőtti honvédelmi szakkör lőszerei

Több tucat lőszert találtak egy szekrényben a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban csütörtökön, az intézményt egy időre kiürítették. Az eset körülményeit a Fonyódi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vizsgálja.

A gimnázium vezetősége a Facebookon arról írt: olyan eszközöket találtak az iskola épületéhez tartozó egyik raktárhelyiségben, amelyeket az 1970-es és az 1980-as években honvédelmi szakkör keretében használtak az iskola akkori tanulói.

Fotó: Mátyás Király Gimnázium és Kollégium Facebook

Amíg a rendőrök átvizsgálták a raktárhelyiséget, a gyerekeket átvitték a város sportcsarnokába. A poszt szerint senki sem volt veszélyben. (via MTI)