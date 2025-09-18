Gyilkolt, de katonának állt, így kijöhetett a börtönből, aztán újra gyilkolt egy orosz férfi

Visszaküldtek a börtönbe egy orosz szerződéses katonát, mert megölt egy „udvariatlan” civilt. A gyilkos/katona épp engedély nélküli eltávon volt. Dmitrij Samanaevnek hívják, és most 16 évre ítélték. A második alkalommal fordult elő, hogy engedély nélkül lépett le a laktanyából, amikor az eset történt. Áldozatát agyonverte, ellopta a mobiltelefonját és az útlevelét is. Az is második alkalommal fordult elő, hogy Samanaev ölt: a nyilvántartások szerint hosszú bűnügyi múlttal rendelkezik, többek között halálos testi sértés miatt is ült. A bírósági dokumentumok szerint katonai szerződését is börtönben írta alá. Oroszország erőszakos bűnözők toborzása a katonai szolgálatra nemzetközi botrányt váltott ki Ukrajna elleni inváziója során, és belföldön is aggodalomra ad okot a közbiztonság miatt, mivel ezek a férfiak, ha nem halnak meg a fronton, visszatérnek a civil életbe. Arról, hogy Putyin rendszere nemcsak dicsőíti a halált, de racionális választássá is teszi, ebben a cikkben írtunk.

(Meduza)