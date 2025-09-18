Gyilkolt, de katonának állt, így kijöhetett a börtönből, aztán újra gyilkolt egy orosz férfi

Visszaküldtek a börtönbe egy orosz szerződéses katonát, mert megölt egy „udvariatlan” civilt. A gyilkos/katona épp engedély nélküli eltávon volt. Dmitrij Samanaevnek hívják, és most 16 évre ítélték. A második alkalommal fordult elő, hogy engedély nélkül lépett le a laktanyából, amikor az eset történt. Áldozatát agyonverte, ellopta a mobiltelefonját és az útlevelét is. Az is második alkalommal fordult elő, hogy Samanaev ölt: a nyilvántartások szerint hosszú bűnügyi múlttal rendelkezik, többek között halálos testi sértés miatt is ült. A bírósági dokumentumok szerint katonai szerződését is börtönben írta alá. Oroszország erőszakos bűnözők toborzása a katonai szolgálatra nemzetközi botrányt váltott ki Ukrajna elleni inváziója során, és belföldön is aggodalomra ad okot a közbiztonság miatt, mivel ezek a férfiak, ha nem halnak meg a fronton, visszatérnek a civil életbe. Arról, hogy Putyin rendszere nemcsak dicsőíti a halált, de racionális választássá is teszi, ebben a cikkben írtunk.
(Meduza)
Egy orosz közgazdász pontosan kiszámolta, hogy ha valaki katonának áll, és öt hónap után veszti el az életét egy értelmetlen gyalogosrohamban, 31 évi átlagbérnek megfelelő járandóságot hagy maga után.