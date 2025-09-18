Gyurcsány gatyájában turkálni kell, a NATO-é meg le van tolva

Jó reggelt! itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb cikkeivel. Egyéb hírleveleink itt találhatók.
Az elmúlt másfél évtizedben központilag lejáratott vagy ellehetetlenített áldozatok közül sokaknak (évekkel) később – amikor már többnyire minden mindegy volt – a bíróság adott igazat, de nem egyszer még a bocsánatkérést sem volt hajlandó normálisan megtenni a vesztes fél.
A Direkt36 nyomozásából kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc visszalépésében szerepet játszott egyik munkatársával folytatott viszonya is. Erre Dobrev Klárán túl Fekete-Győr András, de még Magyar Péter is kiakadt, mondván, a magánélethez való jog mindenkit megillet. Bede Márton szerint az igazság az, hogy a Direkt36 nem szórakozásból turkált Gyurcsány Ferenc gatyájában, hanem mert ezt kívánták az újságírás elemi szabályai.
Folytatódott Orbán Viktor és a svéd miniszterelnök csörtéje: Orbán a svédországi rend és a jog összeomlásáról posztolt, Ulf Kristersson pedig egy Orbán-idézettel vágott vissza: „Az olaj keletről jöhet, de a szabadság mindig nyugatról jön.” A bíróság kimondta, hogy közérdekűnek számít a kínai gigahitel szerződése, így azt 15 napon belül ki kell adnia az Államadósság Kezelő Központnak.
Miután ideiglenesen helyreállították, szerda reggelre valaki ismét eltüntette a virágokat és a kirakott képet a kisföldalatti bejáratánál lévő budapesti Alekszej Navalnij-emlékhelyről, úgyhogy egy kutyapártos képviselő újra felállította azt. Az emlékhellyel szemben található orosz nagykövetség szerint a tettesek az emlékhely eredeti felállítói voltak, hogy az alkalmat kihasználva gyűlést szervezhessenek Oroszország ellen, és követeljék egy állandó emlékmű létrehozását. Közben Navalnij özvegye közölte, hogy két független laboratórium is arra jutott, hogy Navalnijt megmérgezték.
Mikor egy hete közel 19 orosz drón behatolt a lengyel légtérbe, és ebből a légvédelem csak hármat lőtt ki, hirtelen mindenki észrevette: a NATO letolt gatyával áll. A hiányosságot akkor is nehéz lenne pótolni, ha lenne rá elegendő pénz és közös akarat – hát még a jelenlegi európai helyzetben. Így marad a stressz, hogy Amerika valóban kivonja-e a katonáit, meg a hadiiparba való beruházások növelése, hátha meg tudja oldani magának a régió.
Donald Trump nehéz választás elé állította a NATO-tagállamokat. Azt írta, kész komoly szankciókat kivetni Oroszországra, amennyiben az összes tagállam felhagy az orosz kőolaj vásárlásával, továbbá büntetővámot vet ki Kínára. Ellenkező esetben hagyja az egészet a fenébe. Bár valódi szándékait nem ismerjük, nagy rá az esély, hogy nyomásgyakorlás helyett ezúttal is az időt húzza.
Trump az Egyesült Királyságba látogatott, hogy III. Károly királlyal és Keir Starmer miniszterelnökkel tárgyaljon a két ország kereskedelméről. Egy ausztrál újságíró arról kérdezte az amerikai elnököt, hogy mennyit gazdagodott, mióta visszatért a Fehér Házba, mire Trump azt mondta, az újságíró „nagyon rossz hangot ütött meg”, és megígérte, hogy mesélni fog az esetről az ausztrál miniszterelnöknek. III. Károllyal a windsori kastélyban lesz a találka, amelynek falaira Jeffrey Epsteint és Donald Trumpot ábrázoló képet vetítettek néhányan, akiket aztán őrizetbe is vettek.
Az izraeli pénzügyminiszter szerint a Gázai övezet egy ingatlan-aranybánya, míg az Európai Bizottság megszüntetné az Izrael számára nyújtott szabadkereskedelmi kedvezményeket és szankcionálna két izraeli minisztert.
A maradék épeszű sajtónak alapvető kötelessége utánajárni annak, hogy miért ért véget kurtán-furcsán a modern Magyarország második legkártékonyabb miniszterelnökének politikai karrierje. Utána pedig nem elsunnyogni egy fontos részletet.
Oroszország naponta több száz olyan drónnal támadja Ukrajnát, mint amilyenek a lengyel légtérbe repültek be. 19 darab robbanóanyag nélküli drón elég volt ahhoz, hogy az oroszok megmutassák, mennyire sebezhető a NATO.
Az amerikai elnök az orosz kőolajról történő leválást és Kínával szembeni büntetővámok kivetését várja a NATO-tagállamoktól. Bár valódi szándékait nem ismerjük, nagy rá az esély, hogy nyomásgyakorlás helyett ezúttal is az időt húzza.
Orbán és Ulf Kristersson azóta üzenget, hogy a magyar miniszterelnök valótlan svéd bűnözési statisztikákkal példálózott.
Ulf Kristersson történelmi példákkal üzent vissza a Svédországot kritizáló magyar miniszterelnöknek.
Méghozzá 15 napon belül. A bíróság szerint a hitel a költségvetés finanszírozását szolgálja és a visszafizetés az adófizetőket terheli.
A választási törvény átalakítása, a kétharmados törvények, az Alaptörvény egyes rendelkezései és a korábban független intézmények elfoglalása mind a kormánypárt hatalmát erősítették, állítja az Európa Tanács jelentés-tervezete.
Februárban történt az eset.
2025 első felében 80,3 milliárd forint állami támogatást kapott az MTVA, de nem tudták mind elkölteni.
Tisza-említés nélkül indul az ötkérdéses „Tisza-adós” „nemzeti” „konzultáció”, a honvédelmi miniszter testőre hibázott, de már újra dolgozik, Ruszin-Szendi Romulusz „stukkerviselése” jogszabálysértő és az épelméjűség határait feszegeti. Ilyen volt a rekordrövid kormányinfó.
Hacsak nem leértékelve vette.
Hiába próbálták helyreállítani a ledózerolt emlékhelyet, reggelre teljesen üresen állt a kisföldalatti bejárata.
Oláh János reméli, hogy a frissen kihelyezett kép már kitart a szeptember 24-ére meghirdetett civil megemlékezésig.
Azért, hogy hangos gyűlést szervezzenek Oroszország elleni vádakkal, és követeljék egy állandó emlékmű létrehozását.
„Kijelentem, hogy, hogy Vlagyimir Putyin felelős a férjem haláláért.”
Múlt héten közel 20 orosz drón hatolt be Lengyelország légterébe, lapértesülés szerint az elhárításukra indított egyik rakéta hibásodhatott meg.
Az orosz külügyminiszter szerint viszont Európának nincs keresnivalója a tárgyalóasztalnál
„Meg akarják nézni, hogy tudnak-e egy kicsit finomítani a kereskedelmi megállapodáson... Én szívesen segítek nekik” – mondta még az elnöki gépen Trump.
Az amerikai elnök szerint az ausztrál újságíró a kérdésével sokat ártott az országának.
A tiltakozók egy hatalmas transzparenst is kifeszítettek Trump és Epstein közös képével a kastély közelében.
Bezalel Szmotrics azt mondta, már tárgyal az amerikaiakkal az övezet háború utáni felosztásáról.
A javaslat mögött azonban valószínűleg még nincs tagállami többség.
Az elváltozásokat korai fázisban vették észre, egyelőre nincs szükség kezelésre.