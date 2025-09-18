Három rendőr meghalt, kettő pedig súlyosan megsérült egy pennsylvaniai lövöldözésben

Egy „családon belüli” ügyet vizsgáltak a rendőrök, amikor egy lövöldözésben három rendőr meghalt, kettő pedig súlyosan megsérült egy pennsylvaniai kisvárosban. Egyikőjüket mentőhelikopterrel szállították kórházba, úgy tudni, hogy a fegyverest azonnal lelőtték.

A BBC szerint annyit lehet még tudni, hogy a rendőrök egy előző nap megkezdett nyomozás miatt voltak a helyszínen, de további részleteket nem hoztak nyilvánosságra, mert még folyamatban van a nyomozás, amiben az FBI is részt vesz.

Szerda délután a helyszínre érkezett Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója is, aki találkozott a meggyilkolt rendőrök családtagjaival.