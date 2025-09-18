Havi 2,7 milliót kap Domokos László Budapest átvilágításáért

A Népszava többször is megkérdezte a Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól, hogy milyen díjazás jár az általa kinevezett Domokos László korábbi ÁSZ-elnöknek a főváros átvilágításáért, ám válaszokat nem kapott a lap. Így kénytelenek voltak közérdekű adatigényléssel fordulni a tárcához, ezután kapták meg a dokumentumokat. Ezekből kiderül, Domokos havi bruttó 2,7 millió forint díjazásban részesül a fővárost átvilágító munkájáért, a szerződés hatálya alatt összesen bruttó 17,19 millió forint megbízási díj illeti meg. A Népszavának elküldött szerződés szerint a megbízás határozott időre szól: 2025. december 31-ig tartó időtartamra kötötték.

Domokos László még ÁSZ-elnökként 2019-ben. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Júniusban derült ki, hogy Navracsics Tibor miniszter felkérte Domokos Lászlót, az Állami Számvevőszék korábbi elnökét „átvilágítási szakértőnek”. Az ellenzéki vezetésű Budapest és a kormány pénzügyi szembenállása azután mérgesedett el, hogy az állam május 29-én, mint utólag kiderült, törvénysértő módon, 10 milliárd forintot inkasszózott a főváros számlájáról, amit aztán vissza kellett fizetnie. Karácsony főpolgármester szerint ezzel a működésképtelenség szélére sodorták a fővárosi önkormányzatot, amire a kormány úgy reagált, hogy hajlandóak Budapest vezetésével tárgyalni a csődhelyzet elkerüléséről – de ehhez feltételük, hogy egy átvilágítási szakértő képbe kerülhessen a főváros pénzügyeivel. Ahogy Latorcai Csaba, a közigazgatási tárca államtitkára mondta: „Mellébeszélés helyett a kormány a tényeket kívánja látni Budapesten”.

Domokos 2011–2022 vezette az Állami Számvevőszéket, utolsó évében ő volt a legjobban fizetett állami vezető. A fizetési toplistán megelőzte az akkor havi ötmilliót kereső Matolcsy György jegybank elnököt. Bár azt állította, nem ő döntött erről, mégis az ő elnökségéhez kötődik az, hogy a 2018-as választások előtt összesen több százmilliós bírságokat kapott az ellenzék több pártja is az ÁSZ-tól. Nem Budapest az első önkormányzat, ahol szerepet vállal. Januárban derült ki, hogy havi 500 ezer forintos megbízási szerződés van a Szarvasi Polgármesteri Hivatal és Domokos László, az Állami Számvevőszék volt elnöke között, ami mögött „nincs eredménykötelem”, azaz nem tudni, mit csinál ezért a közpénzért. Domokos pályájáról ebben a cikkben írtunk hosszan.