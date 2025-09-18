Ki írta a Rómeó és Júliát? Kölcsey Ferenc!

Általános iskolás szintű kérdésekkel izzasztották a Nyerő páros szereplőit a legutóbbi adásában. Ez az az RTL-es műsor, amiben celebek és párjaik versengenek Sebestyén Balázs irányítása alatt, és aminek egy korábbi évadában a versenyzők közül többen nem tudták, kicsoda Karikó Katalin, de olyan is akadt, aki szerint Nyilas Misi Pál utcai fiú volt.

A színvonal most is hasonlóan bulis volt, de a játékosok legalább rá tudták fogni a fogalmatlanságukat arra, hogy nagyon izgultak. A nagyon alapszintű kérdésekre ugyanis úgy kellett válaszolniuk a párok nő tagjainak, hogy közben rettenetesen izgultak párjaikért, akik 50 méter magasban ugráltak egy fémszerkezeten.

Bárdosi Sándor és felesége, Móri Ildikó Fotó: RTL

A kérdésre, hogy mit jelent az „in flagranti”, senki sem tudta a választ, ahogy arra sem, hogy mi az a „kajüt”. Utóbbiról egyedül Laky Zsuzsi sejtette, hogy hajóhoz van köze, de volt, aki egyszerűen csak rávágta, hogy „kalapács”. Három random festő megnevezésére is egyedül a volt szépségkirálynő Laky volt képes, rajta kívül még Bárdosi Sándor felesége jutott el odáig, hogy kimondta Picasso nevét, majd a Mona Lisáról eszébe jutot Michelangelo (majdnem!), többet azonban már nem tudott. Egyetlen játékos volt, Varga Rebeka, akinek nem Picasso jutott először eszébe, hanem Munkácsy, de tovább ő sem jutott a gondolkodásban. Úgy sem, hogy közben próbált neki súgni a magasban ugráló párja, Bódi Bence, hogy „Rembrandt”, de Varga sajnos nem értette, mit mond, ezért Bódi a játék után a biztonság kedvéért megkérdezte tőle: „Rembrandt festő volt, nem?”, mire a nő csak annyit kérdezett vissza: „Bremrandt?”

Zsigmond Angéla, Mészáros Bende és Varga Rebeka a Nyerő párosban Fotó: RTL

„Miért kapott Nobelt Szentgyörgyi Albert?” – hangzott el aztán a kérdés, amire megint csak Laky tudta a választ. De legalább az influenszer foglalkozású Zsigmond Angéla és párja, Mészáros Bende – Mészáros Árpád Zsolt (MÁZS) színész fia – hatalmasat alakítottak ezen a ponton. Mészáros próbálta rávezetni a jó válaszra a párját azzal, hogy megkérdezte tőle: „Kicsim, mit veszünk be minden nap?”, erre azonban Zsigmond Angéla sajnos nem azt válaszolta, hogy C-vitamint, hanem visszakérdezett, hogy „ételt?”

A kőkemény feladatok egyikeként el kellett szavalni az Anyám tyúkja első két sorát is. Ez is csak Lakynak jött össze, Varga Rebeka pedig az első sorig jutott – kegyelemből megadták neki a pontot –, a többieknek fogalmuk sem volt semmiről.

Ki írta a Rómeó és Júliát? – tették fel aztán a legutolsó kérdést, de bármennyire is gondolja most azt mindenki, hogy na, azért erre csak tudta a választ az összes játékos, el kell keserítsem az olvasókat: az ötből hárman ugrották meg ezt. Móri Ildikó, Bárdosi Sándor felesége semmit sem tudott mondani, Zsigmond Angéla pedig azonnal bedobta: „Kölcsey Ferenc!”

Zsigmond Angéla és MÁZS fia ezek után gyorsan meg is kérdezték a ChatGPT-t, hogy szerinte jól állnak-e.

Aki a saját szemével is szeretné mindezt látni a tévében, az csütörtök este teheti ezt meg, vagy az RTL streamingfelületén akár már most is.