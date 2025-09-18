Kocsis Máté: Pletykák szerint Ruszin-Szendi azért szívatta le a zsírját, hogy ne zavarja a fegyverviselésben

Egy nappal a legutóbbi fellépése után Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője megint a Harcosok órája című műsor vendége volt.

Németh Balázs az Indexen megjelent új közvélemény-kutatással kezdte, amiben Donald Trump közvélemény-kutatója arra jutott, hogy a Fidesz vezet. Kocsis Máté szerint nincs ebben meglepetés vagy újdonság, meg is marad ez a választás napjáig. Kocsis szerint az amerikai cégnek nincs propagandacélja, csak a hitelességét kockáztatja, ha nem valós adatról számol be.

Kocsis a kétnapos, kihelyezett frakcióülésről azt mondta, hogy Orbán Viktor elmondta a beszédét, nagy újdonság nem volt: van a szuverenista oldal (ők), meg van az ellenoldal (Tisza Párt), ami nyilván a brüsszeli politika zászlóvivője.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyéről azt mondta, el lehet mosolyogni azon, ha a volt vezérkari főnöknek olyan komplexusai vannak, hogy csak fegyverrel az oldalán érzi magát menő csávónak. Azt mondta, Ruszin-Szendi mindenhova lőfegyverrel járt, „mindig jogellenesen”, még baráti vacsorákra is. Azt állította:

„Sőt, egyes pletykák szerint a hasi zsírleszívására is azért került sor, merthogy zavarta a fegyverviselésben.”

Németh Balázs azt mondta, megnézte, mit posztolt erről Magyar Péter, és „bukóban van, ez egyértelmű”.

A Zebra Digitális Polgári Kör vezetője azt mondta, szeretnék a hónapban elérni a 15 ezer tagot, szerinte annyi emberrel már megindulhatnak az interneten, ennyi már bevethető, hogyha álhírek terjednek. (Ez eddig nem igazán ment.) Azért érdekes – már ha ez egyáltalán érdekes –, hogy ezt mondja, mert erre elvileg a Harcosok Klubja volt hivatott, a Digitális Polgári Köröket Orbán Viktor úgy hirdette meg, hogy az azoknak van, akik nem harcos típusok.