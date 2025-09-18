Listázták az újságírókat a Digitális Polgári Körök találkozójára

„Top álhírgyárosok” feliratú tablóra tették több médium újságírójának képét és nevét a Digitális Polgári Körök első találkozójára készülve. A résztvevőktől pedig azt kérdezik, ők kinek adnának „Zebra-díjat”.

A listázott újságírók között vannak a 444, a Telex, a HVG, a Direkt36, a Magyar Hang és a Kontroll munkatársai is.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Mindez az Orbán Viktor Facebook-oldalára felkerült videóból derült ki, amelyen bemutatják a készülődést. A DKP találkozót a Papp László Sportarénában tartják szombaton, az eseményre csak azok a körtagok mehetnek be, akiknek elfogadták a regiszrációját.