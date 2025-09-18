Macronék „tudományos bizonyítékot” nyújtanak be egy bírósághoz arról, hogy Brigitte Macron nő

Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte Macron fényképes és „tudományos bizonyítékokat” nyújtanak be ügyvédjük szerint egy amerikai bíróságra, hogy egy rágalmazási perben bizonyítsák: Brigitte Macron nő.

A rágalmazási pert Candace Owens jobboldali influenszer ellen indították, miután a nő azt terjesztette, hogy Brigitte Macron férfinak született.

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Ügyvédjük szerint „tudományos jellegű szakértői tanúvallomások fognak napvilágra kerülni”, és bár több információt ezekről nem árult el, annyit még elmondott, hogy Macronék készen állnak arra, hogy „általánosan és konkrétan” is teljes mértékben bizonyítsák, hogy a vádak hamisak. A BBC cikke alapján a felvételek között nagy valószínűséggel Brigitte Macron terhességéről mutathatnak be képeket.

Korábban két nőt már bűnösnek találtak rágalmazás miatt, miután azt állították, hogy Brigitte Macron transznemű.