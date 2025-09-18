Már a vastagbélrákra is jó lehet az aszpirin

Svéd kutatók megállapították, hogy a napi rendszerességgel szedett aszpirin segítségével felére csökkenthető a vastagbélrák újbóli kialakulásának kockázata azoknál a betegeknél, akiket megműtöttek.

Vizsgálatok szerint azoknál a betegeknél, akiket megműtöttek és eltávolították a daganatot, majd minden nap szedtek aszpirint, a műtétet követő három évben fele akkora volt a rák visszatérésének esélye, mint a placebót szedő betegeknél.

A Guardian azt írja, hogy a vizsgálatban olyan betegek vettek részt, akiknek daganatai olyan specifikus genetikai mutációkat hordoztak, amelyek miatt érzékenyek voltak az aszpirin rákellenes tulajdonságaira. A vastagbélrákos betegek körülbelül 40 százaléka rendelkezik ilyen mutációkkal.

Világszerte évente közel 2 millió embernél diagnosztizálnak vastagbélrákot. A daganat eltávolítása után azonban a kemoterápia és a sugárterápia ellenére a rák visszatérhet, ha hátramaradnak rákos sejtek.

Korábbi kísérletek már kimutatták, hogy az aszpirin segíthet megelőzni a vastagbélrákot azoknál, akik örökletes betegségek, például Lynch-szindróma miatt magas kockázatnak vannak kitéve. Azonban nem volt egyértelmű, hogy a gyógyszer csökkenti-e a rák műtét utáni kiújulását.

A svéd kutatásban 3500 beteget szedtek össze, akiket vastagbélrák miatt műtöttek svéd, norvég, dán és finn kórházakban. Vizsgálatuk során kiderült, hogy a betegek 37 százaléka hordozott olyan génmutációt, ami szerepet játszik a vastagbélrák kialakulásában. Ezeket a mutációval rendelkező betegeket aztán véletlenszerűen osztották be két csoportba: az egyik csoport tagjai a műtét után három évig naponta 160 mg aszpirint, a másik csoport tagjai pedig placebót kaptak. A vizsgálat eredményei szerint az aszpirint szedő betegeknél 55 százalékkal kisebb volt a rák kiújulásának esélye, mint a placebót szedő betegeknél.

Az aszpirin hosszú távú szedése egyébkét súlyos kockázatokkal járhat. A vizsgálatban négy betegnél jelentkeztek a valószínűleg az aszpirinnal összefüggő „súlyos mellékhatások”, köztük allergiás reakció, gyomor-bélrendszeri vérzés és agyvérzés. A vizsgálat mindkét csoportjában négy beteg halt meg, egyikük halálát valószínűleg az aszpirin okozta.