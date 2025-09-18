Még nem áll úgy, mint Hatvanpuszta, de szépül a balatonhenyei birtok is

Hadházy Ákos új fotókat posztolt arról a balatonhenyei birtokról, amelyről a falubeliek úgy tartják, Orbán Ráhelnek épül. A képviselő posztjában azt írja, egy, a házon dolgozó munkás közölte vele a következőket: „többnyire Román és ukrán munkások dolgoztak többnyire mindig ott. Belgiumból hozattak 10 méteres nagy fákat, azért is vannak kikötözve. Az összes új nyílászárót kiszedették, mert nem tetszett a megrendelőnek (Talán a Ráhelé, azt mondták ott) és helyette kerültek be azok az új szürke nyílászárók amiket látni a képeken. A régieket lehordták a pincébe mind. Teljesen alá van pinczéve természetesen. Emiatt a kúria miatt rakták odébb a kék szalag túraútvonalat is.”

A telek és a rajta álló kúria tulajdonviszonyairól korábban ezt írtuk: A mintegy 20 ezer négyzetméter alapterületű telek jelentős része korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán tulajdona volt. Róla ismert, hogy bizalmas a viszonya Orbán Ráhellel, a miniszterelnök lányának pedig jelentős a befolyása az ügynökség működésében.

Gullertől a telek a Hír TV-nél majd az Echo TV-nél is vezető tisztséget viselő Ruff Zoltánhoz, pontosabban az ő kezelésében álló Fekete-hegy Vagyonkezelő Kft.-hez került - ez a vállalat aztán a Közép-Európai V. Magántőkealapba került bele.

A magántőkealapok a NER-ben rendkívüli népszerűségnek örvendenek, mert segítenek elfedni nagy beruházások és vagyontömegek valódi tulajdonosait. Találgatásokra adott okot a Közép-Európai V. Magántőkealap háttere is: az Átlátszó például azt derítette ki, hogy „az alap kezelőjének (Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.) vezetője és felerészben tulajdonosa a Tiborcz István barátjaként ismert Szécsényi Bálint”.

Aztán váratlan helyről érkezett hír a tulajdonosi háttérről: 2021 március végén a Bajnai-kormány egykori minisztere, Oszkó Péter közleményben jelezte, hogy a birtokában levő Oxo Properties Holding az alap befektetője, és ezáltal az ingatlan közvetett tulajdonosa. Külön kérték is a sajtót, hogy mostantól inkább ne is találgasson.

A szomszédos telkek hozzácsatolásával a telek az Átlátszó korábbi helyzetjelentése szerint majdnem duplájára bővült, így a főépület mellett már nyári-lak, és fürdőépület is van, és az épületek bővítésére a tulajdonos engedélyt is kért a Veszprém Megyei Kormányhivataltól.