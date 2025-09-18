Menczer Tamás digitális polgári köréhez csatlakozott az ember, akinek a Fidesz nevet köszönhetjük

„Nagy örömmel” jelentette be Menczer Tamás, hogy szűkebb pátriájának, Budakörnyékének is lesz digitális polgári köre. Közzé is tette a névsort, íme:

Lőrincz Beáta koreográfus, Kautzky Armand színész, Bánóczy Árpád gátfutó, Dózsa Katalin pátyi háziorvos, Kemény Imre zsámbéki és Szilágyi László perbáli helyi fideszeseken kívül részt vesz benne Harazdy Miklós zongoraművész, aki amúgy a Tiszát az eleje óta támogató Rost Andrea volt férje. Ott van a 63 ezer éve született Pataky Attila és még egy név.

Sztilkovics Szávó a Fidesz 37 alapító tagjának egyike. 1988-ban tanárképző főiskolára járt, és ő volt az, aki beajánlotta a Fiatal Demokraták Szövetsége (FiDeSz) nevet a párt hivatalos nevének. Később a pilisszentiváni önkormányzati képviselője, Budapest II. kerülete Fidesz-frakciójának vezetője (2002–06), Pilisszentiván polgármestere (2006–09), 2011-től 2023-ig pedig az állami tulajdonú Mahart Zrt. vezérigazgatója volt.