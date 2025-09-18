Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját bombázták az ukránok, 1400 kilométerre a határtól

Ukrajna csütörtökön bejelentette, hogy drónjai megsemmisítettek egy nagy olajfeldolgozót és egy olajfinomítót az oroszországi Baskíriában, ami 1400 kilométerre van az orosz-ukrán határtól.

Ukrajna egy ideje szisztematikusan támadja a kulcsfontosságú létesítményeket, hogy csökkentse Moszkva exportbevételét. Oroszország ezeket a támadásokat – amik miatt benzinhiány alakult ki - „terrorcselekménynek minősíti”.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat egyik forrása szerint a drónok éjszaka támadtak meg egy olajfinomítót Oroszország középső részén, és sikerült megrongálniuk az ottani desztillálóállomást. A régió vezetője a Telegramon megerősítette, hogy a Gazprom olajfeldolgozóját, az ország egyik legnagyobb ilyen létesítményét két drón támadta meg. A kár mértékéről még nem tudott beszámolni. A támadásnak nincsenek áldozatai.

Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ később közölte, a komplexum normálisan működik, a tüzet sikerült megfékezni. Ugyanebben a térségben múlt héten is támadás ért egy olajfinomítót.

Az ukránok nemcsak Baskíriában, hanem Volgográd régióban is megtámadtak egy olajfinomítót, amelynek a működése állításuk szerint ideiglenesen leállt. A régió kormányzója a Telegramon azt írta, a légvédelmi erők visszaverték a „hatalmas dróntámadást”. Csak arról számolt be, hogy a lakóépületekben kisebb károk keletkeztek, de hogy mi történt az olajfinomítóval, arról nem írt. Állítása szerint a támadásnak nem voltak sérültjei. (Reuters)