Putyin kirúghatta az egyik legközelebbi tanácsadóját, aki tárgyalásokat szorgalmazott Ukrajnával

Valószínűleg Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyásával kirúgták hivatalából Dmitrij Kozakot, az elnöki hivatal vezetőjének helyettesét – írja az Institute for the Study of War (ISW).

Az orosz állami média két „megbízható forrásra” hivatkozva szerdán arról számolt be, Kozak a hétvégén lemondott posztjáról és üzleti ajánlatokat fontolgat. Arkady Dubrov orosz politológus is azt közölte, moszkvai források szerint Kozak „önként” távozott, de emlékeztetett, ő volt az egyetlen, aki a 2022. február 21-i Biztonsági Tanács ülésén ellenezte Ukrajna teljes körű invázióját. Ezt az információt egy orosz újságíró is megerősítette.

Kozak egy 2022-es sajtótájékoztatón Fotó: LEO PIERRARD/AFP

Kozak állítólag a háború kezdetén olyan megállapodást kötött Ukrajnával, amely megakadályozta volna az ország NATO-tagságát, csakhogy Putyin ellenezte a megállapodást, mert annektálni akarta az ország területeit.

A New York Times egy hónapja arról írt, nyugati és orosz források szerint Kozak elvesztette befolyását a Kremlben, miután az elmúlt néhány hónapban azt tanácsolta Putyinnak, hogy azonnal állítsa le a háborút Ukrajnában és kezdjen béketárgyalásokat.

Az állítólagos nézeteltérések után távolították el Kozakot, vagy vették rá a lemondásra. A lépést Putyin már előkészíthette azzal, hogy augusztus végén egy rendelettel megszüntette azt a két osztályt, amit Kozak felügyelt. A jelek arra utalnak, hogy Putyin az elmúlt hetekben döntött Kozak eltávolítása mellett, aki korábban az egyik legközelebbi tanácsadója volt.

A lépés azt mutatja, hogy Putyin és tanácsadói folytatni akarják a háborút.