Szeparatizmus a VII. kerületben: két rabbi a zsidónegyed kiválását vetette fel

Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke kezdeményezést indított arról, hogy „a nagymúltú zsidónegyed, amely az utóbbi években bulinegyedként híresült el”, váljon le Erzsébetvárosról és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy a VIII. kerülethez. Ezekkel az indokokkal érvelnek az elszakadás mellett:
A két rabbi azt írja, fel is keresik a szomszédos kerületek vezetőit „a szükséges egyeztetések céljából”.
Mióta a VII. kerület Nagykörút és Deák tér közti részén kialakult az úgynevezett bulinegyed, a lakosok, a vendéglátósok és az önkormányzat között állandó a feszültség. Tavaly kollégáink beépülős riportfilmet forgattak a helyzetről:
Mi a fontosabb: a lakosság vagy az üzlet? Tényleg csak állatként lerészegedő turisták vannak az úgynevezett bulinegyedben? Alámerültünk Belső-Erzsébetvárosban a legénybúcsús csapatok és sütőporos zacskók között, hogy megnézzük, mi változott az elmúlt években, és ki mit tart a kerületrész legnagyobb problémájának.