Trump: „Putyin tényleg cserben hagyott”

Az amerikai elnök az Egyesült Királyságban tett látogatásán elismerte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök cserben hagyta őt. Trump a brit miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, azt hitte, hogy a Putyinnal való kapcsolata miatt könnyű lesz majd az Oroszország és Ukrajna közti fegyverszünetről tárgyalni, majd azt mondta: „Putyin tényleg cserben hagyott.”

Fotó: LEON NEAL/AFP

Arról beszélt, Putyin „sok embert öl meg, és több embert veszít, mint amennyit megöl. Az orosz katonák halálozási aránya magasabb, mint az ukrán katonáké.”

Ennek ellenére nem bánja, hogy Alaszkában tárgyalt Putyinnal.

Keir Stramer arról beszélt, nagyobb nemzetközi nyomást kell gyakorolni Putyinra, és a legutóbbi cselekedetei nem azt mutatják, mintha békét akarna. (Putyin közben Moszkvában arról beszélt, 700 ezer katona tartózkodik a „különleges hadművelet” övezetében, vagyis az ukrán fronton.)

Trump a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy „keményen dolgoznak a gázai háború ügyén”, amely szerinte „jól” fog végződni. Reméli, hogy Ukrajnában ugyanezt fogják elérni.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Amikor Starmer palesztin állam elismerésére vonatkozó tervéről kérdezték, Trump diplomatikusan annyit mondott, hogy „ebben a kérdésben nem ért egyet a miniszterelnökkel”.

A találkozón egy megállapodást is aláírtak az olyan cégekkel, mint a Microsoft és a Google, amelyek vállalták, hogy milliárdokat fektetnek be az Egyesült Királyságban. (BBC, Guardian)