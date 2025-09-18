Tyúkól#51: A menopauzával tényleg megáll a világ?

Mire megszokjuk a hónapok ritmusát, bekúsznak az életünkbe a hőhullámok, hullani kezd a hajunk, a súlyunknál pedig csak a hangulatunk ingadozik jobban.

Vagy nem?

A menstruációs ciklus a női hormonrendszer tükörképe, a női szervezet működésének naplója, de tényleg eljön az a pont, amikor a havi vérzés elmarad és a menopauza megjelenik, mint állapot – minden nehézségével együtt. Mert a nők általában nehézségekről számolnak be, még azok is, akik egyébként alig várják, hogy megszabaduljanak a menzeszüktől.

Van, aki a nyitott hűtő előtt lel menedéket, más hormonpótlással enyhíti a tüneteket, megint mások pedig alternatív támogatást keresnek.

És hogy mit mond a ciklustanácsadó erre? Vendégünk Munkácsi Eszter női tanácsadó, cikluskövetés-oktató, szülésznő és MINDEN. Arról beszélgetünk, mivel jár a menopauza, mi az, ami törvényszerű és mi az, ami nem, de a legfontosabbat már előre bocsátjuk, ha elmúltál 30, akkor már most tehetsz azért, hogy könnyebb legyen a szervezetednek a váltás időszaka.

Bővebben:

00:00:20 - Mi tényleg mindent elviccelünk?

- Mi tényleg mindent elviccelünk? 00:01:18 - Nóra csomagot kapott, mint újságíró. Ki nem találnátok, hogy mit!

- Nóra csomagot kapott, mint újságíró. Ki nem találnátok, hogy mit! 00:03:00 - Mit tesz az állami egészségügy a menopauzával küzdő nőkkel? (spoiler: kb. semmit)

- Mit tesz az állami egészségügy a menopauzával küzdő nőkkel? (spoiler: kb. semmit) 00:04:50 - Munkácsi Eszter a vendégünk, aki elég sok mindent el tud mondani a témával kapcsolatban.

- Munkácsi Eszter a vendégünk, aki elég sok mindent el tud mondani a témával kapcsolatban. 00:05:30 - Tabutéma a menopauza, és miért?

- Tabutéma a menopauza, és miért? 00:08:50 - Mit és hogyan lehet megfogalmazni a közösségi médiában a női testtel kapcsolatban? Miért tilt le az Instagram és ez miért gáz?

- Mit és hogyan lehet megfogalmazni a közösségi médiában a női testtel kapcsolatban? Miért tilt le az Instagram és ez miért gáz? 00:13:00 - Az adás felvételekor mi nők minimum két műszakban dolgozunk.

- Az adás felvételekor mi nők minimum két műszakban dolgozunk. 00:16:20 - A menopauzáról alig van előzetes tudásunk…

- A menopauzáról alig van előzetes tudásunk… 00:18:50 - A menopauza pontosan egy nap: amikor már egy éve nem véreztél. Hogy jutunk el idáig?

- A menopauza pontosan egy nap: amikor már egy éve nem véreztél. Hogy jutunk el idáig? 00:20:00 - Ha nincs ovuláció, akkor az nem menstruáció, de a vérzés megmarad. Egy darabig…

- Ha nincs ovuláció, akkor az nem menstruáció, de a vérzés megmarad. Egy darabig… 00:25:20 - Adásban hazaküldjük a vendéget, szerencsére nem megy haza.

- Adásban hazaküldjük a vendéget, szerencsére nem megy haza. 00:25:40 - A menstruációnak és a menopauzának nagyon rossz a marketingje.

- A menstruációnak és a menopauzának nagyon rossz a marketingje. 00:28:10 - Tényleg már 30 évesen foglalkoznunk kell azzal, hogy milyen lesz a menopauzánk? Lekéstük a felkészülést?

- Tényleg már 30 évesen foglalkoznunk kell azzal, hogy milyen lesz a menopauzánk? Lekéstük a felkészülést? 00:33:10 - Az életmód a kulcs, és ebben segíthet minden mozgás, minden apró változás.

- Az életmód a kulcs, és ebben segíthet minden mozgás, minden apró változás. 00:38:20 - Hogyan fogyasszuk a kurkumát?

- Hogyan fogyasszuk a kurkumát? 00:43:10 - Segít bármit bármi, amit a drogériákban meg lehet venni?

- Segít bármit bármi, amit a drogériákban meg lehet venni? 00:46:50 - Nem baj, ha a tüneteknek az interneten nézünk utána, de fontos, hogy fenntartásokkal kezeljük. De ez azért eléggé igaz, nagy általánosságban is.

- Nem baj, ha a tüneteknek az interneten nézünk utána, de fontos, hogy fenntartásokkal kezeljük. De ez azért eléggé igaz, nagy általánosságban is. 00:50:30 - A menopauza egy harmadik esély arra, hogy egy kicsit önző legyél és foglalkozz magaddal.

- A menopauza egy harmadik esély arra, hogy egy kicsit önző legyél és foglalkozz magaddal. 00:55:30 - Fáj a menstruáció? Hát fájnia is kell…

- Fáj a menstruáció? Hát fájnia is kell… 01:00:10 - Amúgy van jó oldala is a menopauzának, de mi most jól elmondjuk, hogy mi lehet jó!!!

- Amúgy van jó oldala is a menopauzának, de mi most jól elmondjuk, hogy mi lehet jó!!! 01:07:45 - A menopauza a kínai orvoslás szerint a második tavasz.

- A menopauza a kínai orvoslás szerint a második tavasz. 00:12:20 - Meg is van, hogy miről kell még beszélnünk ezzel kapcsolatban!

- Meg is van, hogy miről kell még beszélnünk ezzel kapcsolatban! 01:14:00 - Szolgálati közlemény: Lesz könyvklub!!

Olvasnivalók:

Kicsit az elején talán ezt is elvicceltük, de a két könyv, amikről az adásban beszéltünk, tényleg nagyon jó szolgálatot tesz.

A Menopauza másképp a Jaffa Kiadónál jelent meg kézbe fogható és e-könyv formátumban is, nagyon sok gyakorlati tanáccsal, és erőt adó háttértörténettel, többek közt arról, miért beszélünk ennyire keveset a menopauzáról, és hogyan tudjuk jól megélni azt.

Tapasztó Orsi könyve, a Nem atomfizika - Útmutató egy jobb élethez pedig az Open Books gondozásában jelent meg, és bár elsősorban önismerettel, önazonossággal, önelfogadással foglalkozó kérdéseket feszeget - de amit a menopauzáról olvastunk benne, azt is fontosnak tartjuk a magunk, és mindannyiunk szempontjából.

Munkácsi Eszter Insta-oldalát itt találod, a honlapját pedig itt.

Az emlegetett riport Sophie Ellis-Bextor új albumáról és a perimenopauzáról.

Zsuzsi külön kérésére itt tekinthető meg az ÁBRA, ami az adás végén szóba került.

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk.

Illusztráció: Kiss Bence/444