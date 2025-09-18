Ukrajnában blokkolták az Origót és a Demokratát orosz propaganda terjesztése miatt

Orosz propaganda rendszeres terjesztése miatt összesen 15 külföldi weboldalt, köztük a magyar Origót és Demokratát is blokkolták Ukrajnában az Uablocklist honlapja szerint. Ahogy a Telex is írja, a magyar nyelvű oldalak közül letiltották még a Vdtablog, a Szilaj Csikó, és a Bal-Rad nevű honlapokat, de pár görög, moldovai és román oldalt is letiltottak.

A blokkolást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kezdeményezte, a tiltást azzal indokolták, hogy a blokkolt oldalakon az orosz propagandának megfelelően ábrázolták a háborút – kitalált „orosz sikerekről” és „ukrán terrorista tevékenységekről” számoltak be. Emellett azt is írták, hogy a blokkolt oldalakon kigúnyolták Ukrajna támogatását és a szankciós politikát, az EU-t és a NATO-t pedig széttagoltnak és hatástalannak ábrázolták. Ezeken felül pedig összeesküvés-elméleteket terjesztettek a Soros-alapítványokról és azok befolyásolási tevékenységéről.