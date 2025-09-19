A Duolingo szerint csakis félreértés miatt indulhatott ellene versenyhivatali eljárás

„Tudunk a magyar Gazdasági Versenyhivatal által indított eljárásról. A Duolingo szorosan együtt működik a hivatallal, és megad minden kért információt” – közölte az amerikai cég a HVG-vel pénteken.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szerdán jelentette be, hogy versenyfelügyeleti eljárást indított a Duolingo ellen, mivel a gyanú szerint a cég kereskedelemi gyakorlata több szempontból tisztességtelen. A Duolingo reméli, hogy az ügyet a vizsgálat során sikerül tisztáznia. „Úgy hisszük, mindez félreértés eredménye lehet” – írták.
A GVH baja többek között az, hogy
a használati feltételek és működési tájékoztatók nem érhetőek el magyar nyelven;
valószínűsíthetően megalapozatlan piacelsőségi állítást tesz a „Duolingo – A nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogenjével;
olyan valószínűsíthetően megtévesztő állításokat alkalmaz az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről, mint hogy „1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet”;
félretájékoztatja a fogyasztókat a szolgáltatás ingyenes igénybevételének korlátairól.