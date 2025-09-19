A Közel-Keletről toboroznak zsoldosokat az oroszok az ukrajnai háborújukba

Iránnal együttműködve Oroszország a Közel-Keletről toboroz zsoldosokat, akiket aztán Ukrajnában vet be – írja az Ukrajinszka Pravda. A lap információi szerint az ISIS terrorszervezet egykori tagjai közül is kerültek ki zsoldosok.

Vlagyimir Putyin és Hámenei iráni ajatollah Fotó: -/AFP

A kiterjedt toborzásnak a lap szerint az egyik oka az orosz hadsereg létszámhiánya lehet. A zsoldosok elsősorban Irakból, Szíriából, Líbiából és Jemenből érkeznek, Oroszország állampolgárságot és pénzt ígér nekik. Illegális migrációs útvonalakon szállítják őket, jellemzően Iránon keresztül. A lap által idézett jelentések alapján sokukat lekapcsolják az örmény vagy az azeri határon.

Az egyik iraki férfi irataiból kiderült, hogy szerződést kötött az orosz védelmi minisztériummal, amely alapján hat hónap szolgálat után orosz állampolgárságot, valamint 3-8 ezer dollárnak megfelelő juttatást kapott volna.