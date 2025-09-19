A Kreml szerint teljesen érthető, hogy Trump emocionálisan viszonyul a háborúhoz

„Feltételezzük, hogy az Egyesült Államok és Trump elnök személyesen is fenntartja politikai akaratát és szándékát az ukrajnai rendezés előremozdítására. Ezért természetesen Trump elnök ebben az ügyben meglehetősen emocionális. Ez teljesen érthető” – mondta Dimitrij Peszkov Kreml-szóvivő pénteken, mikor arról kérdezték, mit szól az amerikai elnök csütörtöki kifakadásához.
Trump az Egyesült Királyságban tett látogatása során beszélt arról, hogy Putyin cserben hagyta őt. Oldalán Keir Starmer brit miniszterelnökkel azt mondta, nagyobb nemzetközi nyomást kell gyakorolni Putyinra, és a legutóbbi cselekedetei nem azt mutatják, hogy békét akarna.
Peszkov pénteken azt mondta a TASZSZ orosz állami hírügynökség kérdésére, hogy Putyin továbbra is kész politikai és diplomáciai eszközökkel rendezni az ukrajnai helyzetet, ám ezt szerinte Ukrajna és az európai országok akadályozzák.