A Nokiával karöltve modernizál a 4iG

A Nokia nyerte a 4iG Csoport gerinchálózatának modernizálására kiírt tendert – írta meg a hvg.hu. Az új rendszer a tervek szerint gyorsabb összeköttetéseket eredményez, és „támogatja az ország mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának kiépítését is”.

Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

A cég szerint a fejlesztés célja, hogy olyan „energiahatékony és biztonságos hálózati infrastruktúra épüljön ki, amely képes kezelni a növekvő adatforgalmat, támogatja a digitális szolgáltatások fejlődését és hosszú távon is fenntartható működést garantál”, vagyis nagyobb lesz a rendszer kapacitása és gyorsabb az adatátviteli sebesség.

Ezen túl a rendszer kiszolgálja „a mesterséges intelligencia és az adatközponti kapcsolatok által jelentősen növekvő összeköttetési igényeket”, de kialakítanak mellette egy teljesen automatizált, felhőalapú szolgáltatásmodellt is.

