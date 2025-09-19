Betiltották a tálibok a női szerzők könyveit az afgán egyetemeken

Az Oroszország által nemrég elsőként elismert tálib kormányzat betiltotta a női szerzők által írt könyveket az afgán egyetemeken - írja a BBC.

Az oktatási rendszer ezen korlátozása része annak az intézkedéscsomagnak, amely többek közt megtiltja, hogy szó essen az egyetemeken emberi jogokról vagy éppen a szexuális zaklatás mibenlétéről.

Egy fiatal lányt ismeretlen helyszínen, egy titkos iskolában tanul Afganisztánban. A kép 2022. július 25-én készült. Fotó: DANIEL LEAL/AFP

A tiltásnak mintegy 140, női szerző által írt kötet esett áldozatul, köztük olyan művek, mint a „Biztonság a vegyi laboratóriumban”. Összesen csaknem 680 könyv találtatott „aggályosnak” „saría-ellenesnek”, a tálib nézetekkel egyet nem értő tartalmai miatt.

A könyveket felülvizsgáló bizottság egyik tagja megerősítette a BBC-nek a női szerzők műveinek tilalmát.

Zakia Adeli, aki a tálibok visszatérése előtt igazságügyminiszter-helyettes volt, és egyike a most tiltólistára került női szerzőknek, azt nyilatkozta, hogy nem lepődött meg a döntésen.

„Tekintettel a tálibok nőgyűlölő gondolkodásmódjára és politikájára, természetes, hogy amikor a nők nem tanulhatnak, nézeteiket, ötleteiket és írásaikat is elnyomják” - fogalmazott.

Ziaur Rahman Aryubi, a tálib kormány felsőoktatási minisztériumának akadémiai igazgatóhelyettese az egyetemeknek küldött levelében azt írta, hogy a döntéseket „vallási tudósokból és szakértőkből” álló testület hozta meg. A nők által írt könyvek mellett a tilalom az iráni szerzők vagy kiadók könyveit is célba vette: a bíráló testület egyik tagja a BBC-nek azt mondta, a tilalom célja az volt, hogy „megakadályozza az iráni tartalmak beszivárgását” az afgán tantervbe. Az 50 oldalas, összesen 679 címet tartalmazó listán 310 olyan könyv szerepel, amelyet vagy iráni szerzők írtak, vagy Iránban adták ki őket.

A Kabuli Egyetem egyik, névtelenül nyilatkozó professzora úgy fogalmazott: a keletkező űrt szinte lehetetlen lesz betölteni. „Az iráni szerzők és fordítók könyvei jelentik az elsődleges kapcsolatot az afganisztáni egyetemek és a globális tudományos közösség között. Betiltásuk hatalmas hiányt teremt a felsőoktatásban” – mondta. A professzor szerint ilyen körülmények között kénytelenek lesznek maguk megírni egyes tankönyvfejezeteket, figyelembe véve a tálib kormány által előírt teendőket és tiltásokat. A döntő kérdés viszont az, hogy ezek a fejezetek elkészíthetők-e a globális szabványok szerint, vagy sem.

A legújabb rendelet egy újabb korlátozás a tálibok négy évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta, amelyek az élet számos területére hatással voltak Afganisztánban - ezek közül több súlyosan érinti a nőket. Korábban mintegy 1,4 millió lányt fosztottak meg a tanulás jogától azzal, hogy hatodik osztály felett nem tanulhatnak, mivel az a vezetés szerint ütközne az iszlám saría törvénnyel. Afganisztánban a világon egyedül tiltott a nők közép- és felsőfokú oktatása. 2024 végén pedig a szülésznői képzéseket is megszüntették.