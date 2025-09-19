Folyamatosan akcióznak a rendőrök a Blahán, két hét alatt 43 embert fogtak el

belföld
Lakossági panaszokra és a rendészeti helyzetre reagálva a kerületi és a fővárosi rendőrség szeptember ötödikével fokozta a jelenlétet a Blaha Lujza téren – írja a police.hu. Az elmúlt két hétben a téren, illetve Józsefváros más forgalmas közterületein több mint hétszáz embert igazoltattak, és 43-at fogtak el.

Fotó: Vaszko Viktor/police.hu

Négy embert bűncselekmény, tízet szabálysértés miatt köröztek, huszonnyolcat bűncselekmény közben kaptak el, egyet azért, mert megszegte a bűnügyi felügyelet szabályait.

Ezenkívül hat embert bűncselekmény gyanúja miatt, kettőt szabálysértésért állítottak elő. Megtaláltak két eltűntként körözött személyt, egy emberhez mentőt hívtak. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt huszonegy személy ellen indult eljárás, hármat terjesztéssel gyanúsítanak.

