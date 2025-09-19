Forsthoffer Ágnes lett a Tisza Párt új alelnöke

Pénteken a Tisza Párt közgyűlése megválasztotta harmadik alelnöknek (Tarr Zoltán és Radnai Márk mellé) Forsthoffer Ágnest, aki a kötcsei rendezvényen mutatkozott be. Magyar Péter pártelnök közleménye szerint Forsthoffer alelnökként és turisztikai szakértőként is segíti a Tiszát, valamint ő vezeti a TISZA Szigetek koordinációját is.



Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter Kötcsén Fotó: Németh Dániel/444

Forsthoffer kötcsei beszédében azt mondta, megtisztelőnek tartja, hogy vezető szerepre kérték fel a Tiszában, a szakmai feladatok mellett pedig azt tartja a legfontosabbnak, hogy a vezetőségben is képviselje a Tisza teljes közösségét, „amelyben a férfias erő és a határozottság mellett ott van a lágyság, az empátia, a támogató légkör, a kompromisszumkészség és a kreativitás is”.