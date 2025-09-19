Genderháború Csurgón? Vagy a Fidesz álcázza magát?

Csurgón időközi önkormányzati választás lesz vasárnap.

A polgármester egykor fideszes volt az ősfideszes városban, tavalyi győzelme nagy meglepetés volt.

Csakhogy kisebbségbe került, ellenfelei a testület feloszlatása mellett döntöttek.

A kihívók polgármester-jelöltje független, csapatában viszont két fideszes is van.

Időközi polgármester- és képviselőtestület-választást lesz vasárnap Csurgón. A történteket homlokegyenest másképp értelmezi a kihívó Kozmáné Radák Edina és a jelenlegi polgármester, a Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület színeiben induló Ilia Csaba.

Az előbbiek szerint a 2024 őszén felállt testület elnyomta a tapasztalt nő képviselőket, az utóbbiak szerint a Fidesz settenkedne vissza a hatalomba.

Kevés fideszesebb város volt a dél-somogyi Csurgónál a tavaly nyári önkormányzati választásig. 1990-től hároméves megszakítással az MDF-es, majd fideszes Szászfalvi László volt a polgármester 2010-ig. Az egykori református lelkészt 29 évesen választották meg először, akkor még nem a nép, hanem a testület. Ő most a választókerület országgyűlési képviselője, utolsó ciklusában jár, a Fidesz színeiben az egyik környékbeli kistelepülés polgármestere indul majd jövőre.

Szászfalvit 1990-ben a szintén fideszes Füstös János követte. Őt győzte le tavaly júniusban Ilia. Itt is az történt, mint oly sok helyen: összeállt egy pártoktól független csapat, és váratlanul legyőzte a jóval esélyesebb, elbizakodott, talán kicsit meg is fáradt fideszes polgármestert. És az is jellemző egy sor másik településre – jövő ősszel kiderül, hogy az országra is igaz-e ez –, hogy a Fideszt csak a Fidesz tudja legyőzni. Ilia ugyanis maga is fideszes volt egykor, egy ciklus erejéig a még polgármester Szászfalvi helyettese is volt. Azt mondja, abban az időben még tudott azonosulni a Fidesz jobboldali politikájával, de azóta sok minden megváltozott, el is mondta nekik a véleményét, ki is zárták a pártból. A Csurgón élő Szászfalvit amúgy többször is kereste azóta, hogy polgármester lett, de nem sikerült beszélniük.

Akár fordítva is elsülhet

„Több olyan tényező volt, ami a malmunkra hajtotta a vizet – mondta Ilia, amikor arról kérdeztem, hogyan sikerült legyőzni Füstöst, méghozzá nagyon simán, közel 20 százalékpontos különbséggel. – Az országos hangulat olyan volt, hogy az emberek változást akartak. A korábbi 40-45 százalék helyett 60 százalékos volt a részvétel, ez lenne jó most is. Korábban olyan még nem volt, hogy a Fidesznek legyen egy ennyire jól szervezett kihívója, mint a mi egyesületünk. És benne volt az is, hogy 35 év után kicsit elkényelmesedtek, a határozott fellépés meglepte őket."

Ilia a politikába 2019-ben tért vissza, akkor még Füstös simán legyőzte, a testületbe viszont bejutott. A civilben egy vendéglőt üzemeltető polgármester visszatérését az motiválta, hogy az elmúlt 15 évben a most 4500 lelkes Csurgóról ezer ember vándorolt el. Azaz ennél is több, mert sok embernek csurgói ugyan a lakcíme, de külföldön dolgozik. Szeretné, ha nem csökkenne ilyen drasztikusan a népességszám.

A tavaly ősszel felállt testület összetételébe szerinte nem volt belekódolva az, ami történt, vagyis a feloszlatás. A polgármesternek négy fős többsége volt a vele együtt hét fős testületben. Csakhogy az egyik képviselő átállt a másik csapatba, most is a függetlenek színeiben indul a választáson. „Régről ismertük egymást, ő is fideszes volt, lehet, most is az, ő is jobboldali gondolkodású ember. Hogy meg lett-e félemlítve vagy mi történt vele, azt nem tudom, többször próbáltam vele négyszemközt beszélni, de mindig csak azt mondta: rossz az irány, nem ezt ígértük.”

Ilia szerint nem véletlen, hogy a Fidesz nem akar egy az egyben elindulni ellene. Jövőre országgyűlési választások lesznek, rosszul nézne ki, ha megint verséget szenvednének. Szórólapjaik szerinte kísértetiesen emlékeztetnek a Fidesz tavalyi kampányanyagaira, és bár Kozmáné Radák Edina függetlenként indul a polgármesteri székért, a csapatából ketten is fideszes jelöltek. „Úgy gondolkodhatnak, ha csak kettejük neve mellett van ott a Fidesz, az nem akkora bukta, mintha mindannyijuk neve mellett ott lenne” – mondta.

Ilia szerint ellenfeleinek a célja nem a város működtetése volt, mert övék a többség, így azt most is megtehetik, hanem a személyét nem tudják elfogadni, ezért döntöttek a testület feloszlatása mellett. „Így is vannak adósságai a városnak, nem hiányzott ez az 5-6 millió forintos időközi választás" – mondta, és nem zárja ki, hogy a dolog fordítva sül el, vagyis a választás után ismét a Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület lesz többségben. Sajnálja, hogy idáig jutott a helyzet, Csurgó kisváros, az emberek bizonytalanságban élnek, lesz-e munkahelyük, ha egyik vagy másik oldal győz.

„A Fidesz részéről a hatalom visszaszerzése a cél. Négy szavazattal irányíthatták volna a várost, de a teljes hatalmat akarják” – összegzett Ilia.

Nem akart álszent lenni a kihívó

Az ügyvédként praktizáló Kozmáné Radák Edina szerint hiába volt övék a többség, ezzel nem akartak visszaélni, konstruktív együttműködésre törekedtek. Úgy gondolja, hogy ellenfele a jegyző menesztésével lavinát indított el. [Ilia Csaba szerint a jegyző az előző polgármester bizalmi embere volt, szerepe volt abban, hogy az apparátus irreálisan fel lett duzzasztva.] A képviselő, aki otthagyta az egyesületet, nem lett átcsábítva, mondta, nem volt rajta politikai nyomás, saját maga döntött így.

A független jelölt szerint a klasszikus férfi-hozzáállásnak is szerepe lehet a történtekben. Az új testület megalakulása után a három nő véleményét – akik közül kettő történetesen fideszes – nem kérték ki, legyenek bármilyen tapasztalt képviselők is, a bizottságokban méltatlan feladatokat kaptak.

„Nem álltam át sehova, független vagyok, kisváros a miénk, nincsenek már pártok – mondta Kozmáné Radák Edina. – Véletlen, hogy éppen a két fideszes kolleganőmmel lettünk méltatlanul háttérbe szorítva. Mi voltunk a tapasztaltabbak, ők a kezdők. Minden élethelyzetre igaz: aki újonnan jön, annak kérdeznie kell. Ők ezt nem tették meg.”

Elismeri, faramuci helyzet, hogy a csapatában vannak függetlenek is, fideszesek is. Miért nem lehetett volna mindeki független vagy fideszes? – kérdeztem. „Ketten szerették volna, ha a nevük mellett ott van a Fidesz logója, tavaly is fideszesként jutottak be a testületbe. Egyikük például az egészségügyben dolgozik, rengeteget tett az itt élő emberekért, akik nem egy politikai párthoz kapcsolják. Nem szerettem volna álszent lenni. Van benne kockázat, ezt vállalom” – mondta.

A független jelölt szerint az is kockázatos lépés volt, hogy a testület feloszlatását kezdeményezték, mivel csakugyan előfordulhat, hogy végül ismét meglesz a polgármester többsége. „Ha Csurgó ezt szeretné, elfogadom” – mondta.

Őt is kérdeztem a közhangulatról, ami szerinte nagyon rossz, az online térben is nagy a gyűlölködés, amin szeretnének változtatni. Megválasztása esetén a legfontosabb feladatának a csőd elkerülését nevezte meg.