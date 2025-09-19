Gyerekekhez hívtak mentőt, miután szúrós szagot éreztek a tatai tanuszodában

Tíz gyereket és egy tanár vittek mentővel megfigyelésre a tatabányai Szent Borbála Kórházba, miután szúrós szagot éreztek péntek reggel a tatai tanuszodában, majd az iskolába visszaérve több gyereknek is panasza volt.

Tata Város Facebook-bejegyzése szerint „a mai reggelen a tanuszodához tartozó mellékhelyiségek karbantartása során vízkőtelenítést hajtottak végre a Városgazda Kft. munkatársai”, feltehetően emiatt éreztek szúrós szagot az uszoda öltözőjében a gyerekek.

A bejegyzés szerint „a kiérkezett szakhatóságok nem mértek határérték feletti egészségre káros koncentrációt. A vizsgálat a hatóságok és minden érintett bevonásával folyamatban van”, ennek lezárultával adnak részletes tájékoztatást.