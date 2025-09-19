Három orosz MiG–31-es vadászgép sértette meg Észtország légterét

Péntek reggel három orosz vadászgép repült be Észtország légterébe, a Vaindloo-sziget közelében. A MiG–31-es repülőgépek körülbelül öt tengeri mérföld mélyen hatoltak be az észt légtérbe, és Tallinn, a főváros felé vették az irányt. A gépek körülbelül 12 percig köröztek, mielőtt a NATO olasz F–35-ösöket küldött volna a visszaszorításukra.

Az észt külügyminisztérium berendelte az Észtországban működő orosz ügyvivőt, hogy tiltakozást nyújtson be, és diplomáciai jegyzéket adjon át a légterük megsértése miatt. „Oroszország már négyszer megsértette Észtország légterét az idén, ami önmagában is elfogadhatatlan. De a mai behatolás, amelyben három vadászgép lépett be a légterünkbe, példátlanul durva volt” – mondta Margus Tsahkna külügyminiszter. Szerinte Oroszország egyre gyakoribb kísérletei a határok tesztelésére és növekvő agressziója gyors és határozott politikai, valamint gazdasági nyomásgyakorlást követelnek.

Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

A legutóbbi NATO-légsértésre azt követően került sor, hogy szeptember elején orosz drónok lengyel és román légtérbe is berepültek. (ERR/Politico)