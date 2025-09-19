Kampány a Józsefvárosban: rizs, cukor, citromlé, és a fideszes jelöltet támogató üzenet, vajszínű táskában

Önkormányzati képviselőt választanak szeptember 21-én a józsefvárosi 9-es választókerületben. A VIII. kerület talán legszegényebb része ez sok-sok lepattant önkormányzati bérházzal, köztük a kormány és Józsefváros hadszínterévé vált Diószegi utcaiakkal, az Orczy-, a Magdolna- és a Losonci-negyeddel, vagy legalábbis ezek egy részével (az időközi hátteréről itt írtunk bővebben).

A választókerületben egy választást leszámítva évtizedek óta nyer a Fidesz. Most hárman* indulnak a mandátumért. Bárki nyer, a képviselő-testület ellenzéki többségét nem fenyegeti veszély.

Balázs András (MKKP)

Kozma Lajos (Fidesz)

Simon György (független)

Kampányüzemmódban vannak hát a helyi aspiránsok, a Józsefváros Újság pedig feltárt egy kampányeszközt is: a vajszínű vászontáskát.

A riportban helyi lakosok beszélnek arról, hogy milyen csomagot kaptak (jellemzően tészta, rizs, cukor, olaj, citromlé, és Kozma Lajos fideszes jelöltet a tisztelt választópolgárok figyelmébe ajánló üzenet bújt meg benne). A megkérdezettek arról számoltak be, hogy a csomagok egy szürke Mazda csomagtartójából kerültek elő,

A Józsefváros Újság egy fórumon megkérdezte Kozma Lajost is, aki viszont tagadta, hogy tudomása lenne a csomagosztásról. Egészen pontosan úgy fogalmazott:

„Hogyha bárki olyat mond, hogy én megpróbáltam vásárolni a szavazatát, bármilyen csomaggal, ez óriási kapufa. Én ilyet sosem tennék. Keresztény hívő ember vagyok, mindenki oda húzza az ikszet vasárnap, amit a szíve diktál. Senkinek a szavazatát soha nem fogjuk megvenni. Én nem élek vissza az emberek bizalmával, és nem próbálom őket megvásárolni.”

Amikor a riporter megkérdezi, hogy akkor Kozma nevében nem is osztottak csomagot, a politikus csóválja a fejét, mellette valaki pedig jelzi, hogy „a többit írásban”.

A Diószegi Sámuel utca 18. szám alatti házban megtartott fórum után viszont az épületből néhány férfi a már fentebb említett vajszínű táskákat cipelte át a szintén emlegetett szürke Mazda csomagtartójába - riporteri kérdésre azt mondták, családi bevásárláson voltak. Ugyanígy látható a felvételen Zsiga Ottó is, a Fidesz helyi romaügyi referense, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Fidesz által delegált felügyelőbizottsági tagja, aki az embereivel nagyon hasonló táskákat vitt be a szürke Mazda csomagtartójából egy Kálvária utcai házba.

* eredetileg azt írtam a cikkben, hogy négyen indulnak az időközin, időközben azonban az egyik jelölt, a független Oláh József visszalépett a Fidesz javára. Elnézést kérek a kavarodásért.