Kenyában lett konzul a Tények volt műsorvezetője

Másfél évvel azután, hogy elbukott a ráckevei polgármester-választáson, Szebeni Istvánt Kenyában találta meg a Blikk. A lap információi szerint a Tények volt műsorvezetője diplomáciai megbízatást kapott, ő a kenyai magyar nagykövetség új konzulja.
Viszonylag friss lehet a kinevezés, ugyanis ez az információ egyelőre nem szerepel a Külügyminisztérium hivatalos oldalán. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének vezető globális hatóságának oldalán azonban már frissítették az adatokat, ott már szerepel a kapcsolattartók között kenyai magyar nagykövetség nemrég kinevezett új nagykövete, Nyirati Katalin, a helyettese, Kunt Balázs és az új konzul, Szebeni István neve.
Szebeni 2023-ban bontott szerződést a TV2-vel, majd bejelentette, hogy indul a ráckevei polgármester-választáson, ahol a Fidesz által indított tévés végül a szavazatok negyven százalékát sem szerezte meg.
Szebeni István Kósa Lajost fingatta meg keményen Andy Vajna televíziós csatornáján.
Többen kiléptek, de akik maradtak, azok sem feltétlenül megbízhatók. Az egyik fideszes jelölt januárban még gúnyosan írt Szebeniről, szóvá téve, hogy az egykori műsorvezető nem élt soha a városban.