Kipróbált emberek

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel, cikkeivel. Többféle hírlevelünk akad, itt lehet közöttük válogatni, és szokás szerint négy cikket külön is ajánlunk:

Az élet itthon


Fotó: Fox News YT / screenshot

Péntek reggeli cikkünkben bemutattuk, hogy nagy tekintélyű, független szakértőként hivatkozza az Index és Kocsis Máté John McLaughlint, aki szerint simán nyerne vasárnap a kormány, de a valóságban legfeljebb közepes kaliber az amerikai, aki ráadásul évek óta dolgozik Orbánéknak.

Tegnap reggeli hír volt, hogy rendőrök foglalták le Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét, a Tiszához átállt katona ügyével foglalkozott a nap folyamán Orbán Viktor és Kocsis Máté is. Kiderült az is, hogy bár Orbán azt állította, valójában nem az MLSZ szokta intézni a miniszterelnök magánrepülőzéseit a külföldi focimeccsekre, és hír volt, hogy Macskás Fadísz feliratú pólóban fotózkodhatott az Országos Mentőszolgálat egyik regionális igazgatója, akit aztán leváltottak. Valamint az is, hogy bár még nem áll úgy, mint Hatvanpuszta, de szépül a balatonhenyei birtok is, és hogy tanúként hallgattak meg egy volt gyermekvédelmi vezetőt a Juhász-ügyben.

Kutatók féléven át nézték a köztévét, hogy kiderüljön, tényleg nem hangzik el ott egyetlen rossz szó sem a Fideszről (nahát), közben kiderült, hogy a hétvégi újabb fideszes rendezvényen listázni fogják a független újságok munkatársait, és kapcsolódó hír volt még, hogy a teljes állami tévés reklámköltés 58 százaléka landolt a TV2-nél, valamint hogy egymillióra büntették a Metropolt, amiért az utcán szembejövő miniszoknyás nők fotózására buzdított.

Budapesti dolgok

Csütörtök reggel jelent meg a cikkünk arról, hogy Orbán ugyan hajtóvadászatot hirdetett a drogterjesztők ellen, ám a budapesti belső kerületekben nő a terjesztők és a fogyasztók száma, akik pokollá teszik az addig évtizedeken át békében élő társasházak életét. Fővárosi vonatkozású hír volt, hogy két rabbi kiszakítaná a zsidónegyedet a VII. kerületből, Niedermüller polgármester szerint viszont szó sem lehet erről. És a fővároshoz köthető hír volt még, hogy eladták a Belügyminisztérium épületét.

A Lakmusz pedig arról írt, hogy egy román állampolgárságú férfi életveszélyes bántalmazása került nyilvánosságra a II. János Pál pápa térről, de a hozzájuk eljutott videófelvételek, illetve áldozatok, szemtanúk és egy önkormányzati képviselő elmondása szerint a bűncselekmény egyáltalán nem egyedi eset volt, és a téren neonáci fiatalok támadhattak többször is hajléktalanokra.

Világok

Összecsapás a tüntetpk és a rendőrök között Nantes-ban
Fotó: ESTELLE RUIZ/Hans Lucas via AFP

Nyolcszázezren tiltakoztak tegnap Franciaországban Macron kormánya és a megszorítások ellen, a rendőrök és tüntetők közti első összecsapásra napfelkeltéig sem kellett várni.

Írtunk arról is, hogy nagy nyertese az USA drogpolitikájának Mexikó legnagyobb drogbárja. Közben Trump most éppen az antifákat minősítette terrorszervezetté, és törölték Jimmy Kimmel műsorát egy Charlie Kirkről szóló monológja miatt, de Trump szerint „talán” el kéne venni a vele szemben álló tévécsatornák engedélyét is.

Oroszországgal kapcsolatban megírtuk, hogy az ország egyik legnagyobb olajfinomítóját bombázták az ukránok, beszámoltunk arról a férfiról, aki korábban gyilkolt, de katonának állt, így kijöhetett a börtönből, aztán újra gyilkolt, úgyhogy most mehet vissza a börtönbe, és megírtuk azt is, hogy Putyin kirúghatta az egyik legközelebbi tanácsadóját, aki tárgyalásokat szorgalmazott Ukrajnával.

És hír volt még, hogy

Tyúkól

Illusztráció: Kiss Bence/444

A menstruációs ciklus a női hormonrendszer tükörképe, a női szervezet működésének naplója, de tényleg eljön az a pont, amikor a havi vérzés elmarad és a menopauza megjelenik, mint állapot – minden nehézségével együtt. Erről volt szó a Tyúkól legújabb epizódjában.

