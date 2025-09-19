Kommentelőket jelentett fel a honvédelmi miniszter

„Én nem vagyok egy feljelentgető típus” – kezdi legújabb videóját Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, majd rögtön azzal folytatja, hogy: „...de most elérkeztem egy pontra én is. Internetes agresszió miatt feljelentést tettem ismeretlen elkövető ellen.”

„Ezt nem azért tettem, minthogyha én megsértve érezném magamat vagy nem viselném el az internetes agresszióját, hanem azért, mert azt gondolom, hogy egy normális, egymásra figyelő és egymással értelmes párbeszédben élő országban érdemes élni. Ezért felelősséget is érzek, és fontosnak tartom azt, hogy állítsuk meg azt az áradó gyűlöletet, amit az elmúlt évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított. Egyértelműen kapcsolható a Tisza megjelenése ahhoz a féktelen gyűlölethullámhoz, amely nem szolgálja Magyarország érdekét, ez nem szolgálja a közösségünk érdekét, és ezért megálljt kell ennek parancsolni, és ezért feljelentést tettem” – mondta szó szerint Szalay-Bobrovniczky, miközben videójába kommentekről készített screnshotokat vágtak be.