NATO-konzultációt kér Észtország a berepülő orosz vadászgépek miatt

Miután pénteken egyszerre három orosz MiG-31-es vadászgép lépett be engedély nélkül Észtország légterébe, Kristen Michal észt miniszterelnök kérte a NATO Alapszerződése 4. cikkelyének aktiválását, ami konzultációt ír elő a szövetségeseket között az egyik tagállam fenyegetettsége esetére. „Egy ilyen légtérsértés teljességgel elfogadhatatlan. Észtország kormánya úgy döntött, hogy konzultációkat kér a NATO 4. cikke alapján” – írta Kristen az X-en.

Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

A légtérsértés a Finn-öböl felett történt. Margus Tsakhna észt külügyminiszter szerint az orosz gépek 12 percig tartózkodtak az ország légterében. Hozzátette, hogy Oroszország idén már négyszer sértette meg Észtország légterét, de a mostani incidenst „példátlanul arcátlan provokációnak” nevezte.

Az orosz MiG-31 vadászgépek Vaindloo szigeténél léptek be az észt légtérbe. Az észt hadsereg közleménye szerint a gépeknek nem volt repülési terve leadva, és a transzponderük (radar-válaszjeladó) sem volt bekapcsolva, az észt légiirányító szolgálatokkal sem voltak kapcsolatban.

Pénteken a lengyel légteret is megsértette két orosz vadászgép a Balti-tengeri Petrobaltic tengeri fúrótorony biztonsági övezetében – közölte pénteken a határőrség, hozzátéve, hogy az incidensről értesítették a fegyveres erőket és más szolgálatokat. Múlt héten Lengyelország feltehetően orosz drónokat lőtt le a légterében NATO-szövetségesei repülőgépeinek a támogatásával. (ERR/MTI)