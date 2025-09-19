Orbán Viktor: Hakuna Matata

POLITIKA
Szombaton gyűlnek a Digitális Polgári Körök a Papp László Sportarénában, Orbán Viktor pedig jó influenszerként máris ezerrel promózza az eseményt.

Már az első, erre vonatkozó posztja is nagy értetlenkedést szült a hírügyeletben: vajon mit fog énekelni Lázár János, és tényleg lehet-e majd vele duettezni?

Én arra tippeltem, hogy valami ilyesmi lesz, ha mégsem, akkor csalódott leszek!

Még ennél is enigmatikusabbra sikeredett a második beharangozó poszt, ami Kocsis Máté elméletben az álhírek ellen küzdő (gyakorlatban ezt még gyakorolni kell), Zebra névre keresztelt DPK-ját futtatja:

Ami egyben azt is jelenti, hogy Orbán szerint nincs semmi gond (Hakuna Matata!), ugyanis „[a]z állatok új királyai, a zebrák is ott lesznek” a gyűlésen. Ha ez abban csúcsosodik majd ki, hogy Lázár „Timon” János és Kocsis „Pumba” Máté együtt énekli el az Oroszlánkirály slágerét a Digitális Polgári Körök közönségének, az aztán gyémántkontent lesz a javából!

POLITIKA kocsis máté Digitális Polgári Körök oroszlánkirály Papp László Sportaréna orbán viktor Lázár János
